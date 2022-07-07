骨質疏鬆｜紅茶可否防骨質疏鬆？營養師補鈣6建議鈣片勿與奶同服
撰文：NOW健康
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經常飲用紅茶，可以預防骨質疏鬆？
台灣衛生福利部食品藥物管理署（簡稱食藥署）表示，骨鬆是中老年人常見的疾病，網路上常有許多似是而非的飲食建議，雖然曾有研究發現，紅茶中的茶黃素有助於增加骨質密度，但目前仍無確切的科學實質證據支持多喝紅茶可降低骨鬆、骨折的論述。
骨質疏鬆事前不易察覺，卻會令骨骼健康潛藏風險：（按圖了解）
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如何有效預防骨質疏鬆？台灣台安醫院營養師劉怡里指出，人體無法自行生成鈣質，必須透過攝取相關營養元素在體內合成，不過，年齡愈大，身體對於鈣質的吸收情況就愈差。並提供補鈣6大飲食建議：
- 早晚1杯奶，但不可1餐過量飲用。
- 全脂、低脂都可以，不見得一定要高鈣奶。
- 鈣片不可與牛奶同時服用。
- 注意維他命D的攝取。
- 固定曝曬於陽光之下。
- 多吃小魚乾、豆腐、豆乾、芥蘭。
一般來說，嬰兒對於鈣質的吸收率最高，第2波高峰則是青春期，因此，幼兒及青少年應該多飲用牛奶，補充足夠的鈣質。成年之後，逐步降低，在人生的各個階段都需勤於補鈣。
台灣食藥署則建議，自年輕時即開始注重均衡飲食的攝取，多吃富含鈣質的食物、適度曬太陽、保持理想體重及適度運動，並避免抽煙、喝酒、熬夜等造成骨質流失的行為，才是保留骨本的王道。
鈣質5大功能、7大天然食物補充鈣質（按圖👇👇👇）
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