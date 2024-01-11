德國寶減價｜廚具家電優惠低至1折　買膠囊送咖啡機/電陶爐減$479

廚具減價｜德國寶（GERMAN）土瓜灣陳列中心快閃速銷優惠，全場低至1折起，優惠將於1月13日至19日舉行，為期7日。多款電陶爐、煮食鍋及暖風機割價，座檯式電陶爐原價$799，現只售$320。天氣又開始轉涼，趁現在入手移動浴室寶HTW-521也是個不錯的選擇，原價$1,380打3折，現只售$414。



於德國寶快閃優惠期間，購買大型電器享有折上折優惠，凡購買指定電器：熱水爐、嵌入式大型電器，即有折上再減優惠，最高可減$1,000。購買環保咖啡醇茶膠囊系列，滿$1,600送膠囊咖啡機CMC-101；滿$2,200送隨芯咖啡泡茶機。健康鮮磨胚芽米機 GRM-450原價$3970，現以1折$397發售。

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德國寶快閃開倉活動：

日期：2024年1月13日至1月19日

時間：星期一至六 09:00-19:00／星期日及假期 11:00-19:00

地點：土瓜灣馬頭角道 116 號新寶工商中心二期地下 2-4 舖

備註：歡迎使用現金、八達通、信用卡或 Alipay、Tap&Go、Wechat Pay、BocPay、Payme 等線上支付平台 (購物滿$1,000 方可使用信用卡)