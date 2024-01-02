廚具清潔｜不鏽鋼鍋焦黑不用猛刷？內行網友教輕鬆1招秒變潔白

新年將至，家家戶戶開始大掃除，卻發現用久的不鏽鋼鍋不僅底部滿是焦黑痕跡，就連鍋身也有顯而易見的茶色污垢，每次清潔總是費盡力氣刷洗，成效不彰又耗時，對此，有網友分享「1招」輕輕鬆鬆就能讓焦黑的鍋子變得亮晶晶。



不鏽鋼鍋使用久了，鍋身難免會出現茶色污漬，一名網友在Facebook透露，家中有一個專門用來煮過碳酸鈉或檸檬酸的鍋子，平日裡懶的刷洗，加上白鐵鍋外觀極難刷亮，因此布滿茶色汙垢。

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原PO日前心血來潮，在該鍋裡加入牙膏、鹽巴、檸檬酸、水，以此來煮抹布，煮好後，順手用鍋中的水將鍋身刷了一下，沒想到秒變亮晶晶，輕鬆不費力！

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碳酸鈉、小蘇打是否一樣？

有網友詢問「碳酸鈉跟小蘇打是否一樣？」原PO進一步說明，小蘇打粉可以用來去除油汙和除臭；過碳酸鈉則是清除陳年茶垢、頑垢效果佳，比小蘇打多了殺菌功效，能去除黴菌。接著不藏私分享電鍋鍋底燒焦清潔方法，可用檸檬酸+7分滿水，按煮開，手動跳起後，再按保溫浸泡，半天後再刷一下，就能讓黑漆漆的鍋底重回透亮。

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