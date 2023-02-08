易潔鑊恐致癌｜營養師推4款鍋具防黐底　自製天然不黏塗層4招靠油

易潔鑊（不黏鍋）安全問題向來備受關注，因其塗層含有二級致癌物「全氟辛酸屬」，長期攝取可能引起卵巢癌的問題。事實上，不止有易潔塗層的鍋具防黐底，假如使用得宜，4款材質的鍋具也可達至不黏效果，食用較安心。



易潔鑊易致癌？4款鍋具也可自製天然不黏「塗層」

根據消委會資料顯示，傳統易潔塗層主要成分是聚四氟乙烯（PTFE），而在製造PTFE的過程中，或會使用全氟辛酸（PFOA）及全氟辛烷磺酸（PFOS）。國際癌症研究機構（IARC）將PFOA歸類為「或可能令人類患癌」的物質。由於PTFE易潔塗層中有機會殘留微量的PFOA或PFOS，故產生易潔鑊塗層有機會致癌一說。現時台灣環境保護署及美國食品藥物管理局（FDA）已陸續禁用或要求停止生產這類鍋具。

易潔鑊塗層含有二級致癌物「全氟辛酸屬」，故產生有機會致癌一說。（photo-AC）

易潔鑊的抗黏、耐熱特徵的確令人難捨難離，若然對於塗層的安全性抱有懷疑，也可以選擇其他材質的不黏鍋。台灣營養師賀菡懿（Lucy）在社交平台分享4款材質也可成為天然不黏的「塗層」鍋具，基本上養鍋得宜，鍋具便自帶不黏塗層。當然各款鍋具各有利弊，Lucy提醒根據使用習慣來選擇鍋具。

請按圖看4款「不沾」鍋具優點及缺點：

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4款「不沾」鍋具利弊，按藍字了解更多養鍋貼士：

1.琺瑯鍋：適合低溫、加醬翻炒的料理。大火快炒，鍋面沾上足夠熱度的食油就可達到不黏效果。

2.生鐵鍋：使用時耗油量大，假如有固定養鍋的習慣便可達到不黏效果。

3.鑄鐵鍋：鑄鐵鍋最大優點是即使料理時發生黏鍋情況，也可把鍋子救回來。鍋身重，適用於無水料理，更能品嘗食材的原味道。與生鐵鍋一樣，固定養鍋可達到不黏效果。

4.不鏽鋼鍋：只適用於明火，鍋內高油溫的環境下就能達到不黏效果，與此同時產生高溫和油煙。

物理性方法全天然 自製不黏塗層4貼士

以上4款提及的鍋具可說屬物理性、天然的塗層，以鑄鐵鍋、不鏽鋼鍋為例，達到物理性不黏只需要食用油。普遍而言，當鍋內溫度持續上升，裂縫會因冷縮熱脹的原理擴張，此時加入熱油可填補裂縫，防止食物和鍋底直接接觸。與此同時，熱油會跟鍋面發生聚合化（Polymerize）形成一層保護膜，令鍋面變得光滑，成了一層天然的不黏塗層。其次，也要好好控制食用油跟鍋面的溫度，不然便會失敗。

物理性不黏鍋4貼士：

1. 鍋的溫度保持200度左右。

2. 使用耐高溫的油，避免油溫過熱而氧化造成油耗、出煙。

3. 使用時保持鍋面溫度，防止食物燒焦殘留在裂縫中。

4. 鍋不用洗太乾淨，保留油的聚合物，方便下次使用。



熱油會跟鍋面發生聚合化（Polymerize）形成一層保護膜，令鍋面變得光滑，成了一層天然的不黏塗層。（資料圖片/李思敏、杜啟邦、張芷澄攝）

資料來源：功能醫學營養師 Lucy、消委會