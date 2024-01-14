菠菜營養｜油炒補血 榨汁防便秘！高鐵高葉黃素護眼日食多少最好?

台灣氣候溫和加上農耕技術發達，四季都吃得到各種蔬菜水果，不過每年的11月到早春時期，正是菠菜大產的時候，此時不快快買來吃還待何時？



營養師表示，菠菜不只高纖高鐵，蛋白質含量還不比雞蛋少，250克煮一盤炒菠菜或燙菠菜等等於一顆雞蛋的蛋白質。尤其它還是葉黃素含量高的蔬菜，想要讓眼睛更明亮，每天吃一小盤就夠了！

相關文章：菠菜營養｜抗氧化助防癌補鐵宜快炒 專家教1種煮法保95%維他命C👇👇👇

+ 6

菠菜長得不一樣？秋冬和春夏品種不一樣

每年的秋冬到早春，正是菠菜最肥美好吃的時節。不過很多媽媽有疑問：兩種菜長得不太一樣，為什麼都叫「菠菜」，該不會有「仿冒品」、「偽菠菜」？台灣農糧署給答案啦！原來盛產在秋冬和盛產在夏天的菠菜品種不一樣！

最近秋冬盛產上市的主要是「角葉菠菜」，這種菠菜葉片較薄、葉柄較長，它的葉面較光滑、皺褶不明顯。推薦烹調的方式是：搭配蒜頭爆香清炒。

至於夏天的菠菜品種則是「圓葉菠菜」，它的葉子較為肥厚，葉柄相對比較短，葉面有褶皺、葉色較深。推薦烹調方式是汆燙後搭配醬油、香油調味。

相關文章：菠菜營養｜日醫生教冷凍菠菜4步留營養 多酚含量稱冠抗老助防癌👇👇👇

+ 2

現在盛產的尖葉菠菜菜葉又細又窄，又比較薄和光滑，很容易就煮熟了，不需要過度烹煮。而且尖葉菠菜纖維含量較少、含糖量較高，所以特別帶有鮮美甜味，沒有太大的苦澀味，可以清炒也可以涼拌食用。台灣農糧署提醒，菠菜的根部是營養最高的部位，如果買到帶根的菠菜，先把土洗掉，再用軟毛刷刷乾淨、用清水浸泡連根煮來吃最好。

護眼不必買葉黃素 吃一碗菠菜效果更好

台灣營養師劉純君說，深綠色的菠菜除了富含膳食纖維，營養素繁多，重要的包括可以補血的葉酸、護眼必吃的胡蘿蔔素和葉黃素，每100克中就含有11.3毫克的葉黃素，每天吃一小碗的菠菜就有助維護眼睛健康。

但是據《食品化學》期刊的研究指出，菠菜經熱水烹煮4分鐘後，葉黃素會流失40%，因此建議料理時要減少加熱的時間。再來因為葉黃素為脂溶性營養，因此建議可以加油爆香後快炒，看到葉子變軟後就馬上盛出來。或是入水汆燙一分鐘就取出，澆上橄欖油或苦菜油、亞麻子油等調味食用。

護眼8大類食物（按圖看清👇👇👇）

+ 7

相關文章：護眼食物｜降白內障防藍光傷害營養師推8類食物 每日1碗菠菜都得

菠菜汁能防便秘 炒菠菜可補血、補高纖和蛋白質

菠菜的高纖，據最近網路瘋傳的防便秘飲食建議中，就指出打菠菜、芹菜蔬果汁，據說半小時就能幫助快速排便。另外它更是高蛋白質的菠菜，每百克就有2.9克蛋白質，吃250克菠菜的蛋白質相當於吃一顆雞蛋。吃一種菜擁有這麼多好處，真的是非常高CP值的蔬菜。

延伸閲讀：

肺癌來勢洶洶 營養師教你吃「5營養素」有效護肺 配合2習慣遠離傷肺來源

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」