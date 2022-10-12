杏仁營養｜南北杏吃錯會中毒？杏仁5大功效1類人不宜免骨骼病變

杏仁果作為食品，深受人們喜愛，常見作為蛋糕或餅乾等甜點的其中食材。而杏仁含有相當高的營養價值，能夠降低人體罹患心血管疾病的風險，還有足夠的維他命及礦物質。

文：吳承諦 資料查核：Hello 醫師



其實杏仁總共分為3種，名稱容易和杏仁果混淆，若是挑錯種類，不僅風味不佳，可能還會帶來毒素！《Hello醫師》將介紹杏仁的種類，以及對人體有甚麼功效，食用上的禁忌是如何。

杏仁果的5大功效（按圖👇👇👇）

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杏仁分3種：北杏仁、南杏仁、杏仁果

杏仁屬薔薇科落葉喬木植物的山杏，而依味道可分為北杏仁及南杏仁。平常所食用的杏仁果，實際上為甜扁桃的果仁，與前2者十分不同。

北杏仁：因味道較苦，又被稱作苦杏仁，為中藥藥用杏仁，有抑制咳嗽、殺菌和通便潤腸之功效。苦杏仁含有苦甘仁酸，經人體消化水解後會產生劇毒氫氰酸，使人出現眩暈、頭痛和心悸等症狀，需要煮沸處理過後才能減低毒性。建議成人1日食用不超過2顆，兒童則是避免食用。

南杏仁：形狀較北杏仁大，顏色也較淺。由於味道較甜，故被稱為甜杏仁，大多數用於甜點和料理之中，如杏仁茶、杏仁豆腐等等。南杏仁所含毒性較低，對人體無恙，故能放心食用。

杏仁果：杏仁果正名為扁桃，為甜扁桃的果仁，市面上所見堅果零食，即為杏仁果，與甜杏仁的營養價值相近。

按圖了解各豆製品的鈣質含量︰

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杏仁果的5大功效

杏仁果富含礦物質、維他命、蛋白質和纖維等營養素，對人體好處相當多，且無論是烘烤或加入料理都不容易破壞其營養素，可以每餐都加入一茶匙的杏仁來補充營養。以下是杏仁果為人體帶來的5種好處：

1. 預防心血管疾病：

杏仁富含單元不飽和脂肪酸，能夠幫助人體代謝低密度脂蛋白，降低人體內的壞膽固醇；且含有維他命E以及黃酮類化合物等抗氧化劑成分，幫助血管減少因氧化造成的損害，保持血管壁健康，避免高血壓引發的心血管疾病。

2. 維持大腦活性：

左旋肉鹼以及核黃素能夠防止腦部認知能力下降，維持腦神經系統活絡，減少腦部發炎症狀，可預防或舒緩阿茲海默症及失智症等認知疾病的發生。

3. 使腸道吸收營養：

杏仁皮含有豐富的纖維促進消化，且改善腸道環境，增生益生菌。另外，杏仁充足的脂肪可幫助人體吸收脂溶性維他命，如：維他命A和維他命D，並有效參與膽固醇以及營養合成。

4. 保持骨骼健康：

杏仁富含鎂、鈣和磷等礦物質，幫助人體維持骨骼以及牙齒健康。

5. 控制血糖：

單元不飽和脂肪酸能夠幫助人體吸收並調節葡萄糖和穩定血糖，並避免出現胰島素阻抗，預防糖尿病的發生。

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杏仁果以1日5顆為限，慢性腎臟病患者避免食用

杏仁果屬堅果類，油脂含量較高，若作為零食容易攝取過多脂肪，導致肥胖。故食用杏仁果，建議以1日5顆為上限，可加入三餐之中，以每餐加入約一個拇指指節的杏仁，每日總共攝取一隻拇指大小的量，確保攝取適量的油脂，同時補充到杏仁豐富的營養。

另外，由於杏仁果當中含有較高的磷離子，若是代謝功能較弱的腎臟病患者食用，可能導致高血磷，使患者出現皮膚發癢、骨骼病變或是腎功能衰退等症狀。故不建議腎臟病患者食用杏仁果以及含有豐富磷離子的堅果類食品，如：開心果、腰果、核桃或花生等。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：杏仁也有分南北？吃錯恐會中毒！杏仁果功效及禁忌介紹】

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