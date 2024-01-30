團年飯｜外賣盆菜年菜正確保存溫度/翻熱法 食安5招第1步最重要
撰文：NOW健康
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近幾年因為宅配的產業興起，民眾在準備春節年菜時，逐漸由自己備菜，改為外帶或外送宅配各式冷藏、冷凍年菜，輕鬆準備圍爐佳餚。
因此，年菜的保存溫度，是安心吃團年飯的重要關鍵。
年菜如何保存？（按圖看清👇👇👇）
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年菜如何保存？溫度應維持在這範圍以免影響品質
台灣衛生福利部食品藥物管理署提醒民眾，在收到完整包裝的年菜時，應立即檢查產品的包裝是否完好無損、是否有清楚的標示，並留意標示上的儲存溫度及保存期限。冷藏食品的溫度應保持在0至7℃、冷凍食品則須維持在-18℃以下；同時應依包裝上建議的溫度環境迅速儲存，並避免反覆解凍、冷凍，以免影響食品的品質。
台灣食藥署強調，低溫食品的復熱也是關鍵步驟之一，在選擇使用微波爐、電鍋或焗爐進行復熱時，應考量每種年菜有不同的復熱方式。因此，復熱時可參考食品包裝上的標示或食品業者的口頭建議，以確保食物均勻受熱，並保持其原有的口感。
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食品業者也要注意！台灣食藥署揭低溫食品運輸與裝卸的注意事項
此外，台灣食藥署籲請食品業者須對食品供應鏈實行全程溫度管控，物流業者應注意在適當的溫度下安全存放產品，低溫食品的理貨及裝卸，應於15℃以下場所迅速進行，且應避免在運輸過程中產生劇烈的溫度變動，確保食品的衛生安全和品質，以保障消費者的飲食權益。
藉由良好的溫度管理，可確保低溫食品的安全和品質，讓大家在圍爐之際，也能安心享用美食。台灣食藥署在此預祝大家歡喜慶龍年，安心團圓過好年。
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