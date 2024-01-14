白飯保存丨白飯冷藏口感變差！日專家2秘訣Q彈不乾硬最緊要鬆散！

白飯煮太多要怎麼保存才能保留口感？



專家表示，白飯放冷藏口感會變差，想保持白飯好吃，必須煮好就把多餘的白飯冷凍，並「鬆散分裝」解凍後就不會變軟爛。

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日本冷凍食品專家西川剛史在《食材冷凍保鮮大全》書中表示，白飯的保存秘訣就是「一煮好」馬上冷凍，因為白米內含的澱粉，加水悶煮會產生膨潤好吃的α澱粉酶，也就是白飯好吃的關鍵，但α澱粉酶若放任不管或冷藏保存，容易變質。

西川剛史指出，即使將電子鍋設定成保溫模式，米飯水分也會逐漸流失，美味程度下降，所以飯煮好後先把一部分先分出來，不論是要裝入保存容器內，還是要用保鮮膜包覆，重點在於要分裝得很鬆散。輕輕按壓不要壓壞米飯再冷凍，才能鎖住米飯內的水蒸氣。

焦脆三角飯糰食譜（按圖👇👇👇）

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在等米飯放涼的時間內，美味度也會開始降低，所以必須儘快將剛煮好的米飯冰進冷凍庫內。西川剛史建議，若冷凍庫沒有急速冷凍功能，建議放在周圍都沒有食材的空間，把保冷劑放米飯上面，避免導致其他食材變質。

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