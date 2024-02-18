日本士多啤梨｜日本人票選10大草莓　美味1關鍵 甜度愈高≠愈甜？

日本士多啤梨一月起踏入出貨高峰，也就是說，這是全年能吃到最美味士多啤梨的時節，香港可以吃到的品種亦相當豐富。究竟怎樣的士多啤梨才最好味？不少人認定是愈甜愈好，日本人卻指，甜酸度夠平衡，才最能吃出美味。



日本士多啤梨約有300種。（Unsplash圖片）

日本約有300個品種的士多啤梨，全世界有超過一半是日本本土品種，2000年以來就有近200個新品種出現，繼白士多碑梨後又有蜜糖士多碑梨等。而我們在香港能夠吃到的，不少都是人氣品種。

甜度愈高不一定等於愈甜？

不少人都認為士多啤梨的美味之處，在於它的香甜，所以選日本士多啤梨時，都會著眼所謂的「甜度」，但事實是：甜度愈高，並不就一定等於愈甜！因為酸度會左右大局，酸度有可能高於甜度。一些甜度不高的士多碑梨，會因為酸度低而吃起來感到很甜。這種情況也出現在不少著名的品種中，如甜王（あまおう）和章姬。所以，甜酸度有恰當的平衡，才是士多啤梨美味的關鍵。日本士多啤梨的甜度平均是10-11度，一些稀有的產品則可高達16度。

人氣士多碑梨品種甜度圖：

日本10大士多啤梨 香港都有售

圖中不少是我們可輕易買到的品種，可以發現香港常見的甜王（あまおう）、露之水滴（ひのしずく）、古都華（ことか）、SKYBERRY（スカイベリー）、閃亮香（きらぴ香）、熊紅（ゆうべに）和紅臉頰（紅ほっぺ）都屬於甜酸平衡上佳的品種。勁甜的有草莓小姐（いちごさん），喜歡微甜的，就要選栃乙女（とちおとめ）。

不過單看甜度去判斷士多啤梨是否美味原來並不可靠，不如參考一下日本人票選2024十大美味士多啤梨排行榜。

第10位：熊紅（ゆうべに）

產地：熊本

售價：約$118／2包

好味原因：甜酸度的平衡恰到好處。

熊紅（ゆうべに）

第9位：閃亮香（きらぴ香）

產地：静岡

售價：約$135／2包

好味原因：細細粒的美味。

閃亮香（きらぴ香）

第8位：愛莓（アイベリー）

產地：千葉／静岡／佐賀

售價：約$230／盒

好味原因：味濃，甜中帶酸。

愛莓（アイベリー）

第7位：古都華（ことか）

產地：奈良

售價：$298／包

好味原因：口感綿密，果香突出。

古都華（ことか）

第6位：彌生姬（やよいひめ）

產地：群馬

售價：約$253／4包

好味原因：香味相當突出。

彌生姬（やよいひめ）

第5位：牛奶莓（ミルキーベリー）

產地：栃木

售價：約$234／2包

好味原因：外形可愛，夠甜。

牛奶莓（ミルキーベリー）

第4位：SKYBERRY（スカイベリー）

產地：栃木

售價：約$182／2包

好味原因：大粒軟身，很甜。

SKYBERRY（スカイベリー）

第3位：栃乙女（とちおとめ）

產地：栃木

售價：約$168／2包

好味原因：小小一粒甜味均衡。那點酸也很吸引。

栃乙女（とちおとめ）

第2位：紅臉頰（紅ほっぺ）

產地：静岡

售價：約$168／包

好味原因：香味特別。

紅臉頰（紅ほっぺ）

第1位：甜王／甘王（あまおう）

產地：福岡

售價：約$118／2包

好味原因：甜、酸、鮮都非常精緻。大粒而口感柔軟。

甜王／甘王（あまおう）

從結果可以看到，這十款被譽為最美味的士多啤梨，講求酸甜度平衡的品種取得壓倒性優勢！而不少有在香港發售。位居榜首的甜王，更是一包只需50多元！

同場加映：士多啤梨如何徹底清洗？

士多啤梨雖美味，但農藥或蟲害問題也同樣嚴重，是蔬果中之冠。進食前當然要徹底清洗，資深果欄檔主陳文玲（Mandy）曾指，士多啤梨千萬不能浸泡，因為農藥是水溶性的，浸泡法反而令農藥滲透至士多啤梨的果肉之內。

最好的清洗方法是以花灑式木沖洗。先不要摘去士多啤梨蒂，否則會令士多啤梨失去保護屏障，吸收到水的雜質，只需揭開頂部的葉沖走泥塵，進食時才摘走頂部。雖然Mandy坦言很難用水完全沖走水果的殘餘農藥，但沖得幾多得幾多，亦比浸泡法好。

士多啤梨營養｜預防糖尿中風8大好處 洗錯士多啤梨愈浸愈污糟

參考資料：マイナビ農業／みんなのランキング