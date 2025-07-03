夜尿多糖尿心臟病徵兆？睡前沒飲水晚上也尿頻！研究指或與鹽有關

夜尿原因是什麼？人到中年，不少人都可能會受到夜尿問題困擾。過去，醫生通常會檢查患者睡前喝了多少水，以及膀胱或男性前列腺的問題。但日本有研究發現，夜尿跟飲食中的鹽攝取量有莫大關係。



隨著年齡的增長，荷爾蒙會發生變化，而年長男性前列腺肥大會對尿液排出體外的管道產生壓力，這也會增加夜間產生的尿液量。（pexels圖片）

超過一半的50歲以上的男性和女性會出現夜尿問題。這種情況在老年人尤其常見，當中不少人每晚至少醒來兩次。夜間多次上廁所可能會擾亂你的睡眠，干擾你的日常生活，並導致壓力、疲勞和煩躁。

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年紀愈大夜尿愈多？可能是疾病徵兆

隨著年齡的增長，荷爾蒙會發生變化，這會增加夜間產生的尿液量。年長男性的前列腺也常常開始增大，前列腺肥大會對尿液排出體外的管道產生壓力。這會增加排尿的需要。

不過，夜間尿頻也可能是潛在健康問題的徵兆，例如糖尿病、心臟病或睡眠相關疾病（例如睡眠呼吸中止症），都有可能導致。

研究發現，鹽攝取量的多少與夜間尿頻有莫大關係。（Pixabay圖片）

夜尿關鹽事？

日本長崎大學的研究團隊，在倫敦舉行的「歐洲泌尿科學會大會」發表了他們一項針對300多人有關夜尿的研究。在這項研究中，團隊建議患有高鹽攝取量和睡眠問題的患者減少膳食鹽攝取量，然後追蹤三個月。結果發現，他們晚上上廁所的次數從平均每晚兩次以上減少到一次。不只夜間如廁次數減少，白天如廁次數也減少，生活品質也有所提高。相反，當中98名研究參與者會攝取了比平常更多的鹽，而他們夜間上廁所的次數卻增加。

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飲食習慣小改變大改善

研究的作者松尾朋博醫生指，需要更大規模的研究來證實這種聯繫，但這研究結果可以幫助老年人應對夜尿問題。「這項研究表明，飲食習慣的簡單改變，可能會顯著改善許多人的生活品質。」英國布里斯託大學夜尿症專家Marcus Drake教授也認同，這項研究，讓人們認識到，要考慮所有影響，才能最大程度改善症狀。

麵包、梳打餅、早餐麥片等不少口味清淡的食品，其實含鈉量相當高。（unsplash圖片）

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攝取多少鹽才算過量？

根據世衞建議，成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（即略少於一平茶匙鹽）。2克的鈉等於5克的鹽。根據衞生署資料，本港成年人口每日的鹽攝取量約為8.5克，目標在2025年，人口平均鹽攝取量降至6克（2.4克鈉）。

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如何在飲食中有效減鹽？

由於有些味道不濃的食物含納量也相當高，麵包和早餐麥片等。只是吃得清淡也不一定可以減鹽。所以購買食品時，必須注意包裝上寫的含鹽量。當每100克的含鹽量超過1.5克（0.6克鈉）時，就屬高鹽。

參考資料：BBC／食安中心