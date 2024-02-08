養生飲食｜87歲癌症名醫沒大病3美食天天吃！飲食1關鍵愈老愈精靈

養生飲食｜當人到了有資格去期待「兩元坐車」的年紀，最想有怎樣的生活？繼續做喜歡的工作？不要開始癡呆？不想有日臥床不起？87歲的日本現職醫生帶津良一博士正正活出了長者的人生典範。他分享了自己的養生飲食秘訣，原來最重要注意一點。



日本癌症名醫養生不戒口 還繼喝酒

癌症名醫帶津良一是日本「替代醫學」（另類療法）領域的頂尖專家，他是個中西醫結合的倡議者，也出版過不少有關癌症治療和養生理論的著作，至今依然活躍於臨床實踐。儘管生活忙碌，帶津博士活了87年也沒生過一場大病，30年沒有感冒。他覺得自己即使到了這年紀，也沒覺到任何衰退，甚至感覺比70多歲時更有活力，因為他發現跑步的距離可以比那時更長。他一直強調：活得快樂才是人生。要養生也不主張戒口，更繼續喝酒……

近日，他發文分享了自己每日養生飲食的三種食物。

帶津良一的多部作品都曾出版中文譯本。（網上圖片）

養生食物1：昆布豆腐湯

豆腐是帶津每天都不能錯過的東西，也是他最喜歡的食物。他指以豆腐配搭昆布湯汁，對健康有很大幫助。因為骨骼健康對長者很重要。骨骼是由鈣構成，但除了鈣之外，還需要磷，而昆布則將這兩者完美地平衡在一起。吃了一段時間後，他更意外地發現，自己的頭髮竟然變黑了。

養生食物2：吃肉吃魚

長者極需要肉類帶來的蛋白質。（asdfonline0＠Pixabay）

吃魚生也幾乎是帶津每天的指定動作。他最喜歡是鰹魚當零食，還要配上蒜片。他點出養生飲食的一個重點：「當吃著美食，搭配著美酒，你會感覺到生命能量大大增加。」

他指出蛋白質對於預防肌肉無力和骨質疏鬆很重要。所以每天不僅吃魚和豆腐，而且還喜歡吃肉。他經常在中午外食時吃肉，晚上就吃魚。「很多長壽的人都喜歡吃肉，是有數據支持的。」

養生食物3：米飯

「一天結束時，總要有米飯。」近年有一種觀點認為應避免吃碳水化合物含量高的米飯，帶津就堅持唱反調。他指這純粹因為喜歡，他會以時令蔬菜來煮飯，如蘿蔔、笋和栗子等。

米飯易消化，也有助增加腸胃活動力，（Kalyani Akella＠unsplash）

美食帶來的興奮感是養生飲食的要點 87歲日本現職醫生帶津良一博士

對於他的分享，有人會認為不就是吃自己喜歡的東西而已？他認同：「完全正確！吃少量喜歡的東西，是我飲食養生的基礎。不需要強迫自己吃不喜歡的東西，無論它有多健康。因為我覺得這樣做不會對身體有甚麼好的影響。」

帶津養生飲食的一個重要理念正是：要享受食物美味帶來的興奮感。他相信這種興奮會醞釀生命的能量，創造出走向明天的力量。

參考資料：東洋經濟