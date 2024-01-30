糖尿病早餐｜水果是大忌要多肉多油？穩血糖專家推牛角包2款早餐

早餐吃得對，可穩住你的血糖值！你以為蔬菜汁、水果和穀物最健康？卻原來會推高血糖值。有糖尿病專家更指，早餐必需多肉多油！他更提醒，「血糖水平正常」的人，更加要注意。



穩定血糖的早餐餐單，油脂才是主角？（pexels圖片）

早餐後疲倦不集中 易患糖尿動脈硬化

你們曾否有這樣的經驗：儘管已認真地吃過早餐，但依然感到疲倦，注意力不集中？日本北里大學研究醫院副院長兼糖尿病中心主任山田悟醫生指，「這是因為早餐後血糖水平劇烈波動。」若這成了慣常的狀態，身體會更易發胖、更易患糖尿病、也更易患動脈硬化。可以說，你如何管理餐後血糖水平，決定了你今後能否過上健康的生活。

「血糖水平正常」的人更危險

血糖易升高與遺傳和體質有關？山田悟指出這是坊間的一個謬誤，他在研究中發現，即使是在健康檢查中被稱為「血糖水平正常」的人，不少在進食後兩小時，血糖仍高於正常水平。對於許多人有餐後高血糖的隱患，中國進行的類似調查亦發現，有一半的成年人血糖水平異常。山田斷言：問題在於飲食方式而不是體質！也就是說，任何人都可以透過改變所吃的食物來解決餐後血糖升高的問題。

看似健康的蔬果汁和穀類早餐，其實是引起血糖不穩的食物。（pexels圖片）

穩住血糖最佳早餐

山田主張早餐減少碳水化合物，增加蛋白質和脂肪，最重要是不可不吃油！他的研究團隊推薦的早餐餐單：

推薦早餐餐單一

早餐可以吃牛角包（或一片搽滿牛油的方包）（andrea riezzo@unsplash）

・牛角包（或一片搽滿牛油的方包）

・烚蛋+沙律醬（或炒蛋）

・煎煙肉

推薦早餐餐單二

早餐也可吃1/3碗白飯加雜菜豬肉麵豉湯（white rainforest＠unsplash）

・白飯1/3碗

・雜菜豬肉麵豉湯

山田解釋許多人認為健康的食物，如蔬菜汁、水果和穀物，卻可能會提高餐後血糖水平。雖然它們富含維生素和礦物質。但必需的蛋白質和脂肪很難取得。從餐後血糖值來看，不是最佳選擇。但不要把碳水化合物減到零，因膳食纖維也是有需要的。所以餐單中也包含麵包、米飯等主食。

人們常說「飯後果」，飯後才吃水果，確是控制血糖的飲食法則。（pexels圖片）

「碳水化合物最後」法則是什麼？

在早上吃上述食物，比中午或晚上吃，在控制血糖上更為有效，原因除了減少糖的攝取之外，更重要的是，當你攝取蛋白質和脂肪時，小腸會分泌有抑制血糖升高功能的激素。使血糖保持穩定，令人不易再感飢餓而過量進食。

午餐和晚餐的吃法基本上與早上的吃法相同，但有時在聚餐或酒會上你可能無法選擇食物。在這種情況下，就要遵從「碳水化合物最後」飲食法則，即先攝取蛋白質，最後攝取碳水化合物，所以不必先吃蔬菜。而富含維生素和礦物質的水果，則「最好在晚餐或飯後吃，而不是早上吃。」

參考資料：東洋經濟