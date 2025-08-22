12款午餐肉檢測｜最高鈉2片=半匙鹽！脂肪差22倍 只1款非高鈉高脂

午餐肉檢測｜午餐肉一直被認定是高脂高卡高鈉的邪惡食物，但隨著人們的健康意識提高，不少品牌都推出低鹽低脂等「健康之選」。不過，午餐肉是否真的就此洗底？我們檢查了市面上12款人氣午餐肉的營養成分，包括SPAM、ROYAL TASTE、三花TULIP等，為大家找出最健康之選。

午餐肉曾是窮人恩物，如今已是不少人的comfort food。（資料圖片）

午餐肉檢測｜午餐肉窮人恩物 豬雞澱粉香料加工

午餐肉自上世紀三十年代以窮人美食的姿態在美國出現，隨戰爭被帶至世界各地。它一般是由豬肉、雞肉、澱粉、鹽和香料混合成加工肉類。製作過程中添加的醬料及食油，令總脂肪量大為提升。另外，為了保鮮而加入的硝酸鈉也會令鈉含量增加。

午餐肉是否全是高脂高鈉的健康殺手呢？(資料圖片)

午餐肉檢測｜減高血壓心臟病風險 日上限1茶匙鹽＋4湯匙油

據本港食安中心的資料，攝取過量的脂肪不僅會致肥，而攝取過量的飽和脂肪更會令患心臟病的機率提升。攝取過量的鈉則會增加患上高血壓的風險。世界衛生組織建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於一平茶匙食鹽。每日總脂肪的攝取量應不多於60克（即約4湯匙食油）而每日飽和脂肪的攝入量應少於20克。

午餐肉檢測｜午餐肉高脂高鈉 全是健康殺手？

拆解12款午餐肉（SPAM、ROYAL TASTE、三花TULIP、天天有魚、荷美爾、長城牌、天龍牌、長城牌、ROYAL TASTE、梅林、金龍牌、夏林）脂肪、熱量及鈉含量。請按下圖（排序由高卡至低卡，每100克計算）

午餐肉檢測｜脂肪含量相差逾20倍

脂肪含量方面，食安中心的指引是，每100克食物含超過20克的總脂肪，該食物的總脂肪含量便屬於高。我們抽檢的12款產品，每100克最低的脂肪含量是「夏林低脂雞肉午餐肉」的1.3克，最高是「SPAM減鹽午餐肉」，總脂肪達28.5克。而其中的半數都落入高脂食物之列。以最高脂的一款為例，容量一般為198克的小罐午餐肉，總脂肪量已接近每日的攝取上限。跟最低脂一款比較，更高逾20倍。

午餐肉檢測｜三大高脂午餐肉：



1. SPAM減鹽午餐肉

總脂肪：28.5克/100克

2. ROYAL TASTE低鈉午餐肉

總脂肪：25.1克/100克

3. TULIP輕便裝減鹽午餐肉

總脂肪：24克/100克

午餐肉檢測｜三大低脂午餐肉：



1. 夏林低脂雞肉午餐肉

總脂肪：1.3克/100克

2. 金龍牌火腿餐肉

總脂肪：9.7克/100克

3. 梅林午餐肉

總脂肪：10.7克/100克

午餐肉檢測｜75%午餐肉鈉含量過高

食安中心指如每100克食物含超過600毫克的鈉，該食物的鈉含量便屬於高。反觀我們抽查的12款午餐肉，每100克的鈉含量由500毫克至989毫克，當中只有3款是低於600毫克的高鈉指標。而含鈉量最高的一款，同樣是一小罐已迫近全日2000毫克的鈉攝取量，吃兩片已相等於近2茶匙鹽。

午餐肉檢測｜三大高鈉午餐肉



1. 天天有魚 港式午餐肉

鈉：989毫克/100克

2. TULIP輕便裝減鹽午餐肉

鈉：850毫克/100克

3. 金龍牌火腿餐肉

鈉：840毫克/100克

午餐肉檢測｜三大低鈉午餐肉



1. ROYAL TASTE低鈉午餐肉

鈉：500毫克/100克

2. 夏林低脂雞肉午餐肉

鈉：570毫克/100克

3. 梅林午餐肉

鈉：598毫克/100克

午餐肉檢測｜唯一不屬高鈉高脂豬肉午餐肉 最低鈉卻極高脂

經比對這12款產品的營養發現，雞肉午餐肉的熱量跟脂肪含量都遠遠拋離以豬肉為主的產品，鈉含量同樣相對較低，是午餐肉中的健康之選。傳統的豬肉午餐肉中，標榜低鈉的ROYAL TASTE低鈉午餐肉，鈉含量是所有檢視的產品中最低，不過卻是極高脂。而當中只有大家熟悉的梅林牌午餐肉，脂肪和鈉含量都沒超出標準。