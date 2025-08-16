咖啡致癌｜研究指日飲3杯齋啡減患癌風險31%！做錯1步增死亡風險

咖啡抗癌｜咖啡從來是充滿矛盾的飲料，不少研究表明，常喝咖啡可降低死亡風險。但咖啡卻又會令膽固醇提升，加糖加奶的習慣也有違健康飲食標準。不過，中國南方醫科大學的一項大型研究報告發表，證咖啡加糖一樣能降低死亡率。



咖啡致癌｜咖啡與死亡率關係 研究逾30年追蹤20萬名參與者

對於咖啡與死亡率的關係學術界其實早有研究，早於2015 年哈佛大學公共衛生學院的研究人員就曾對超過20萬名參與者進行了30年的追蹤，結果顯示，每天喝五杯或更少咖啡的人，死亡風險較低，尤其是死於心血管疾病、神經系統疾病、第二型糖尿病和自殺的風險。

早餐咖啡｜第1杯咖啡幾點飲最有益？健康5招常喝1類咖啡隨時致癌

早有研究證實，喝咖啡與心血管疾病的死亡率有很大關係。（pexels圖片）

咖啡致癌｜咖啡加糖／沒加糖 結果會否不一樣？

不過人們喝咖啡時，會習慣加糖，於是有人質疑：即使咖啡本身對健康有益，加糖喝還行嗎？先前的研究關注的是參與者每天喝多少咖啡，但沒有關注他們是否加糖。而近期中國南方醫科大學在Annals of Internal Medicine發表的論文，就回答了這個問題。

咖啡功效｜咖啡+檸檬汁延壽？專家推4種神奇配搭1物代糖低卡甜5倍

研究人員從英國生物樣本庫（UK Biobank）收集171,616名沒有心血管疾病或癌症的參與者，記錄他們喝咖啡的模式。參與者中有24.2%不喝咖啡，剩餘約13萬飲用咖啡的人中，55.4%習慣飲無糖咖啡，14.2%喜歡喝加糖，6.1%則會用代糖，份量約為每天1茶匙。經過7年追蹤，當中3,177人死亡，其中1,725名死於癌症，628名死於心血管疾病。

咖啡每日飲多少最健康？（brigitte-tohm＠unsplash）

研究揭示喝咖啡和死亡率有莫大關係！怎樣喝才最有效？

無糖咖啡



研究發現每天喝2.5-3.5杯（一杯約250毫升）無糖咖啡，與不喝咖啡的人相比，死亡風險降低29%，而癌症及心血管疾病死亡風險則分別降低31%及34%。

加糖咖啡



研究發現每天喝1.5-3.5杯加糖咖啡，死亡風險降低28-31%，癌症及心血管疾病死亡風險分別降低29-38%及23-25%。可見不管有糖還是無糖，功效並沒有巨大差異。但值得注意的是，每天喝多於4.5杯加糖咖啡時，死亡風險會比不喝咖啡的人增加5%。

飲咖啡貼士｜咖啡油脂增加壞膽固醇 1種沖泡法消除風險有利健康

代糖咖啡



數據顯示，代糖咖啡的飲用量與死亡風險之間的沒有顯著關聯。也就是說，代糖咖啡能否降低死亡風險並不能下定論。

研究中糖的使用量是每天一茶匙。（pixabay圖片）

每天只能加糖一茶匙

研究也比較了即溶咖啡、研磨咖啡和低咖啡因咖啡，發現同樣無論無糖或加糖，咖啡的攝取量與死亡風險也有著同樣關聯。也就是說，不管喝甚麼咖啡，無糖或加糖，只要每天1.5-3.5杯，都可以降低死亡風險。但要緊記咖啡中添加的糖每天的總量只能是1茶匙左右。

參考資料：每日新聞／臨床肝膽病雜誌