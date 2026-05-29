教大研究：持續提升青少年數碼涵養有助他們抵禦網絡欺凌

網絡欺凌問題日益嚴重，香港教育大學最新一項研究發現，青少年的數碼素養水平與其遭遇網絡欺凌有密切關係。研究指出，數碼素養較低且長期未有提升的學生，更容易成為網絡欺凌受害者，而部分曾受欺凌的學生，則會透過提升數碼能力加強自我保護。



教大研究指出，數碼素養較高的學生，較少出現網絡攻擊行為及後續網絡受害經歷；而曾受網絡欺凌的學生，部分會因此提升數碼素養。(教大提供圖片)

研究由教大幼兒教育學系助理教授陶思思領導，並與香港大學的Frank Reichrt博士及羅陸慧英教授合作，於2018/19及2020/21學年，追蹤679名平均15歲的本地青少年，探討數碼素養與網絡欺凌之間的雙向關係。

研究團隊指出，數碼素養不僅是操作科技的能力，更包括能否自信、負責及具批判思維地使用數碼科技處理學習、社交及日常生活。結果顯示，數碼素養較高的青少年，較少參與網絡攻擊行為；而早期曾參與網絡攻擊的學生，其後數碼素養亦普遍較低。

不過，曾遭受網絡欺凌的學生，其後反而展現出更佳的數碼素養。研究認為，部分受害者會因應自身經歷，主動提升網絡安全意識及相關技能，以更有效應對網絡風險。

研究亦發現，若青少年的數碼素養長期停滯不前，最終有可能成為新的網絡欺凌受害者。相反，成功擺脫受害者身份的學生，往往伴隨數碼素養明顯提升。研究認為，數碼素養並非固定能力，而是需要隨網絡環境持續發展。

有關研究近日刊登於國際期刊《Humanities and Social Sciences Communications》，團隊採用「表現為本」的評估方法，而非單靠學生自我報告，以更客觀方式分析青少年的實際數碼能力與網絡經驗。

研究由教大幼兒教育學系助理教授陶思思領導，於兩年間追蹤679名平均15歲的本地青少年，探討數碼素養與網絡欺凌之間的雙向關係。(教大提供圖片)

陶思思表示，有效的教育不應僅限於技術操作，更應涵蓋數位倫理、網上溝通、隱私保護、解決問題以及網絡韌性。她認為，預防工作不應只在有害行為發生後才介入，而是要培養學生長期應對不斷變化的網絡風險的能力。

她又透露，下一步將研究兒童危險網絡行為的形成過程，以及如何透過家庭、學校及社區層面的數碼素養教育，預防及處理相關問題。