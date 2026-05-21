教大研究指數碼素養較低青年愈易遭網絡欺凌　倡持續發展助抗網暴

教大今（21日）發表一項針對本地青少年的縱向研究，指曾遭受網絡欺凌的青少年展現出更佳的數碼素養，反映部份學生會透過提升技能來保護自己，以便更有效地在數位環境中應對挑戰。不過，數碼素養較低或長期停滯不前的青少年，則有可能成為網路霸凌的新受害者。領導研究的教授陶思思表示，預防工作不應只在有害行為發生後才介入，要培養學生長期應對不斷變化的網絡風險的能力，幫助他們抵禦網絡欺凌。



教大研究指，曾遭受網絡欺凌的青少年展現出更佳的數碼素養。（資料圖片）

研究由教大幼兒教育學系助理教授陶思思領導，並與香港大學的Frank Reichrt博士及羅陸慧英教授合作。研究團隊分別在2018/19及2020/21學年兩個時間點，追蹤了679名平均年齡15歲的青少年，探討數碼素養與網絡欺凌，包括網絡攻擊與受害的雙向關係。

教大幼兒教育學系助理教授陶思思（教大圖片）

數碼素養是指，能夠通過數碼技術安全且恰當地獲取、管理、理解、整合、交流、評估和創造資訊，以用於就業、體面工作和創業的能力，當中包括多種能力，通常被稱為電腦素養、資訊通信技術素養、資訊素養和媒體素養。

數碼素養較高的學生，較少出現網絡攻擊行為及後續網絡受害經歷；而曾受網絡欺凌的學生，部分會因此提升數碼素養。（教大研究）

曾受網絡欺凌的青少年展現出更佳數碼素養

研究發現，數碼素養較高，即能自信、負責並具批判性地使用數位科技進行學習、工作和社交的青少年，更少參與網絡攻擊；早期曾參與網絡攻擊的青少年，其後的數碼素養水平相對偏低；曾遭受網絡欺凌的青少年，反而展現出更佳的數碼素養，反映部份學生會透過提升技能來保護自己，以便他們更有效地在數位環境中應對挑戰。

數碼素養停滯不前的年青人或成網路霸凌受害者

研究同時發現，數碼素養長期停滯不前的年青人，最終有可能成為網路霸凌的新受害者；而那些成功擺脫受害者身份的青少年，則往往伴隨着顯著的數碼素養增長。這說明數碼素養並非是一種固定的特質，而是一種需要隨着網絡生活不斷改變的能力。研究強調數碼素養必需持續發展，並需要學校、家庭和政策制定者的長期支持。

陶思思指，有效的教育不應僅限於技術操作，更應涵蓋數位倫理、網上溝通、隱私保護、解決問題以及網絡韌性，預防工作不應只在有害行為發生後才介入，而是要培養學生長期應對不斷變化的網絡風險的能力。