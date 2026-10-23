浸大舉行「致敬國家豐碑」宣講　逾400師生共研國情與英雄事蹟

撰文：梁惋茹
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「他們的故事，讓我告訴你」國情教育主題宣講活動早前於浸會大學舉行。活動由江蘇省海外聯誼會指導，香港江蘇聯誼總會、江蘇香港文化協進會及浸大聯合主辦，以國家發展歷程中的英雄模範故事為載體，向香港青少年開展國情教育，引導學生加深對國家的認識。

是次活動邀得中華基金中學、佛教葉紀南紀念中學及新界喇沙書院過百名師生出席。宣講內容圍繞國家革命歲月、建設時期至改革開放與新時代的英雄模範事蹟，展現中華民族的精神與家國擔當。

「他們的故事，讓我告訴你」國情教育主題宣講活動。（浸大提供）
參與「他們的故事，讓我告訴你」國情教育主題宣講活動的中華基金中學師生。（浸大提供）

跨界協作推動愛國主義教育

主辦方表示，活動期望學生能立根於中國文化，從中華優秀傳統文化和國家發展成就中汲取養分，把個人理想融入國家發展大局，未來將繼續推動國情教育，以更多元的形式講好中國故事與香港故事。

主辦方表示，國家豐碑是中華兒女共同守護的精神家園，期望學生能立根於中國文化，從中華優秀傳統文化和國家發展成就中汲取養分，把個人理想融入國家發展大局。（浸大提供）
主辦方表示，國家豐碑是中華兒女共同守護的精神家園，期望學生能立根於中國文化，從中華優秀傳統文化和國家發展成就中汲取養分，把個人理想融入國家發展大局。（浸大提供）

浸大本科生學生宿舍楊振寧堂舍監余英傑表示，活動邀得逾400名浸大學生及中學校長、師生參與，認為透過大學引領與中學跨校協作，學生可在實踐中建立團隊精神、同理心與文化自信，是傳承中華文化生活化的教材。

（浸大提供）
（浸大提供）

與會師生在活動後表示，透過宣講更深刻體會國家發展歷程，進一步堅定認識與報效國家的信念。有參與學生提到，將以國家功勳模範人物為榜樣，努力學習並擔當時代責任，服務社會。

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