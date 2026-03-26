浸大持續教育學院目標明年升格私大及應科大　主打人文學科

香港浸會大學今（26日）舉行傳媒午宴，宣布會將轄下的持續教育學院，申請升格成私立大學及應用科技大學，期望在今年9月完成機構及學科範圍評審，目標在明年中成事，屆時會提供人文等的學科，並應用人工智能技術在教學。北都發展如火如荼，校長衞炳江指，北都大學城的面積較內地大學城少，指校方「冇咩能力」可在北都建一間大學，如能成功進駐，計劃將大學的一部份分拆遷移。



香港浸會大學今（26日）舉行傳媒午宴，宣布會將轄下的持續教育學院，申請升格成私立大學及應用科技大學。（董素琛攝）

浸大校長衞炳江（董素琛攝）

冀今年9月完成評審註冊 之後申升格私大、應科大

香港浸會大學計劃將轄下的持續教育學院，申請成為私立大學及應用科技大學，持續教育學院院長鍾志杰期望，學院能在今年9月完成《專上學院條例》的機構及學科範圍評審，之後會申請「升格」，目標能於明年年中完成。他指，屆時會提供人文等的學科，並應用人工智能技術在教學。校長衞炳江指，有信心校方能做得好，浸大在財政及學術方面，會全面支持這間學院。

浸大持續教育學院有約5900名全日制學生。（董素琛攝）

稱九龍塘校舍擴建空間有限 欲分拆部份至北都大學城

衞炳江表示，浸大的面積是八大院校中最細，早在北部都會區概念出爐時，校方已向當局提出要將整個校園搬到該處。他認為，九龍塘校舍擴建的空間十分有限，期望積極參與到北都大學城計劃當中，但指大學城的面積較內地細，又指「我哋冇咩能力建一間大學係北部都會區，咁所以一定係要分拆一部份」。至於是將研究院還是部份學院遷至北都，他說校方仍在商討當中。

政府早前提到會預留100億以貸款方式支持北都大學城的校舍建設，校方表示會申請相關貨款，至於會申請的貸款金額，浸大行政副校長暨秘書鄒靄雲表示，要視乎校方最終需要的金額決定。

浸大行政副校長暨秘書鄒靄雲（董素琛攝）

削資對大學有影響 不會加碩士課程費用

政府自去年起，連續三年每年累進削減2%大學資助，鄒靄雲說，對大學必定會有影響，會在不同方面搵錢，例如投資及研究基金，強調不會因削資而加增加碩士課程費用。她又指，校方沒有削減人手的打算，反而會在全球各地招聘人才到校任教。

衞炳江的任期原定在今年1月31日屆滿，校董會早前透過校內公告宣布，指「與衞炳江教授」商議後，將僅獲續任校長18個月，至2027年7月31日。被問到離任原因，他僅指，今年2月7日，是他回到返港發展第30年，自覺被社會視為一位「做科學、工程」的人，形容他仍「有好多嘢想做」，期望離任後有更多新嘗試。