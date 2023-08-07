STEAM+01 BootCamp｜設教育方案展示區　教師即場了解最新科技

由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，已經於2023年7月22至23日期間完滿舉行。Bootcamp開幕禮舉行之前，現場設有教育方案展示區，由「01教育伙伴」即場向學生提供STEAM教案體驗，在場的校長及教師亦可以向供應商了解教案詳情。



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開幕禮舉行前，參與Bootcamp的校長、教師及學生均參觀了教育方案展示區，了解最新的STEAM教育資訊。展示區由來自不同範疇的「01教育伙伴」展示各個範疇的技術，包括VR／AR、3D打印、水耕種植及環保音響等，讓供應商及學校可以直接交流，促進教與學。

1. 航天科技

航天科技相關的攤位由理工大學提供，攤位除了分享最新的無人機知識及技術之外，現場亦展示了不同款式的無人機。（歐嘉樂攝）

香港理工大學香港專上學院除了分享最新的無人機知識及技術之外，現場亦展示了不同款式的無人機。

2. VR/AR - Re:learn

教育科技公司Re:learn的攤位與VR/AR相關，師生可以即場試用VR/AR裝置。（歐嘉樂攝）

由教育科技公司Re:learn提供，介紹最新的VR/AR發展、知識及技術，師生可以即場試玩由Re:learn提供的教材內容，感受將VR/AR應用於教學上的影響。

3. 3D打印 - MakeOmnia

MakeOmnia（萬象創造公司）的攤位與3D打印相關，並展示了多個3D打印成本。（歐嘉樂攝）

由MakeOmnia（萬象創造公司）提供，介紹現時3D打印的最新發展及趨勢，同時展示多個3D打印成品，以介紹3D打印的應用及無限可能性。

4. 聲學科技 - Invisible Audio

Invisible Audio的攤位展示了聲樂科技可以如何應用到STEAM教育之中。（歐嘉樂攝）

由Invisible Audio提供，攤位介紹聲學理論及聲樂科技如何應用到STEAM教育之中，並展示其STEAM教育項目，包括環保再生木製環保音響。

5. 智慧水耕 - Farmacy

「水耕細作」（Farmacy HK）將用於水耕種植機帶到展示區，作現場解說。（歐嘉樂攝）

由香港初創公司「水耕細作」（Farmacy HK）提供，分享水耕種植的知識及技術之外，亦會介紹水耕種植在香港的發展。水耕細作更將用於水耕種植機帶到展示區，作現場解說。

6. 智慧水產 - Aquatech

Aquatech Asia Limited的攤位分享最新的智慧水產養殖技術，以及將之應用到STEAM教育的方法。（歐嘉樂攝）

由Aquatech Asia Limited亞洲水產研究有限公司提供，分享最新的智慧水產養殖技術，以及將之應用到STEAM教育的方法。Aquatech更將部份由他們養殖的水產，例如龍蝦帶到現場展示。

7. 智慧農業 - 金谷農業

金谷農業的攤位講解了最新的農業技術，以及將之應用到STEAM教育的方法。（歐嘉樂攝）

由本地農業科技公司金谷農業提供，講解最新的農業技術之餘，亦會分享如何將農業技術應用到校園的STEAM教育之中，包括農業科學、大數據及電腦編程等。