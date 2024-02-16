傳Huawei研發三摺屏手機　用超薄柔性玻璃蓋板　有機會今年推出？

最新爆料顯示，華為正在研發一款名為「三折屏手機」的產品，預計最早將於今年第二季度推出。



與目前市面上的摺疊屏手機有着顯著不同之處，這款三折屏手機將採用三塊面板而非兩塊，轉軸數量也從一組增加至兩組，設計難度大幅提升。

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據稱，該三折屏手機在幾個月前已開始，測試超薄柔性玻璃蓋板的項目，目前進展順利。未來相關產業也將迎來新的機遇。

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