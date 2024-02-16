傳Huawei研發三摺屏手機　用超薄柔性玻璃蓋板　有機會今年推出？

撰文：中關村在線
出版：更新：

最新爆料顯示，華為正在研發一款名為「三折屏手機」的產品，預計最早將於今年第二季度推出。

與目前市面上的摺疊屏手機有着顯著不同之處，這款三折屏手機將採用三塊面板而非兩塊，轉軸數量也從一組增加至兩組，設計難度大幅提升。

+4

據稱，該三折屏手機在幾個月前已開始，測試超薄柔性玻璃蓋板的項目，目前進展順利。未來相關產業也將迎來新的機遇。

延伸閱讀：HUAWEI P70 系列螢幕配置曝光　升級6.8吋大屏還配2.5D微曲設計

+7
Xiaomi 14歐洲曝光　採用8G3晶片組及配Leica三鏡　售價達9千港元傳iPhone 16系列至少將有5款機型？SE系列來了　售價不足6000智能手機2024新技術前瞻　這些功能可能要等一等　晚買更有性價比iPhone 16 Pro Max相機參數曝光　頂級影像加持堪比專業相機HUAWEI Pocket將有新作最快本月面世？採用麒麟9000S還支援5GiOS就是有性格　這些網民一直要求的實用功能　Apple就是不肯加Apple Vision Pro大爆紅！《阿森一族》預言再現：戴VR裝置逛大街

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

Huawei（華為）
手機
智能手機
手機新聞
屏幕摺疊型智能手機
中關村在線