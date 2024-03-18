三星Galaxy Fit3智慧手環　24小時個人健康專家　時尚實用兩不誤

3 月是春天的序曲，天氣漸暖、衣服逐漸變薄變少，少了厚重衣服的遮掩，贅肉要現形啦！為了激勵自己多動保持健康體態，這次入手了三星最新穿戴裝置 Galaxy Fit3 健康智慧手環，在實際使用一週後，3 大亮點分享給「星粉」與 Android 系統潮流人：亮點1：鋁合金機身＋1.6吋寬螢幕，時尚實用兩不誤；亮點2：24小時專屬健康運動專家；亮點3：以備不時之需的安全防護。



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亮點1：鋁合金機身＋1.6吋寬螢幕，時尚實用兩不誤

機身採用鋁合金材質的 Galaxy Fit3，擁有 1.6 吋 AMOLED 螢幕，搭配不到 1cm 的厚度與 36.8g 的重量，整體外觀精緻順眼。大容量電池不用一天到晚擔心沒電，官方表示最長可達 13 天的電力續航，接上 POGO Pin 磁吸充電線還能在 30 分鐘內快速充至 65%。

亮點2：24小時專屬健康運動專家

和市面上其他運動健康手環一樣，Galaxy Fit3 同樣提供豐富的健康數據監測，像是心率、壓力值、睡眠、運動追蹤等，就像是隨時帶著一位 24 小時的專屬健康專家。不過對我來說，可透過數字監控每日活動的數值與喝水紀錄，能更清楚掌握自身的健康狀態，激

亮點3：以備不時之需的安全防護

作為 Galaxy 生態圈的新成員，「星粉」不僅可利用 Galaxy Fit3 操控手機拍照、遙控播放串聯、尋找我的手機，更全新增加「跌倒偵測」、「SOS緊急服務」等安全功能，一旦偵測到異常的跌倒跡象，Galaxy Fit3 將撥打緊急求救電話，即時獲得醫療支援。當處於緊急情況時，只需按五下側邊按鈕，即可傳送緊急求助訊號。

三星 Galaxy Fit3 提供「雲霧粉」、「曜石灰」、「辰曜銀」３色可選，建議售價498港 元。

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