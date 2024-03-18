Moto G64 5G有望4月發布　走中階路線配天璣7020+Android 13

根據最新消息，摩托羅拉公司即將推出一款名為Moto G64 5G的新手機。該手機有望於四月份正式發布，並將接替去年推出的G54機型成為中端產品。



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根據相關訊息，新款Moto G64 5G將搭載聯發科天璣7020晶片組，並配備6.5英寸1080x2400分辨率LCD屏幕。用戶可以選擇8GB或12GB內存配置。此外，手機運行的系統版本將是Android 13。

對比來看，上一代Moto G54於2023年9月5日發布，同樣使用了聯發科天璣7020晶片組，起售價約為約190歐元。

值得一提的是，在Google Play管理中心已經可以預覽到這款新機的訊息。據猜測，Moto G64 5G將成為市場上性價比較高的一款手機之一。讓我們拭目以待它在市場上的表現吧！

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