Sony Xerpia 1 VI、Xperia 5 VI副廠機套流出　屏幕與機身有改動

早前曾有消息指 SONY 預計 5 月發表的旗艦手機新作 Xperia 1 VI，將放棄應用多年的 4K 解像 21：9 電影屏，改用回較常見的 19.5：9 比例 2K 螢幕；較早前就有疑似 Xperia 1 VI 跟 Xperia 5 VI 副廠機套照片流出，似乎引證了此一傳聞。



較早前國內媒體引用了微博帳戶「無本木之人」上傳相片組，當中包括了疑似 Xperia 1 VI 保護套實物照片、跟 Xperia 5 VI 保護套渲染圖。

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其中 Xperia 1 VI 副廠保護套實物正面照片，似乎看到機身比例明顯不及前作機型 Xperia 1 V 修長，左右兩側拍攝角度亦顯示其比例或更接近現有主流大屏裝置。

至於 Xperia 5 VI 副廠機套雖未有「原生」實物照片，但從渲染圖跟官方修圖相片，則可看到手機似乎取消了右側下方實體快門鍵，同時亦可能保留前代 5V 雙鏡設計。

現階段關於 Xperia 1 VI 資訊不多，主要流傳消息為裝置會在 5 月發佈，並普遍預期手機會具備 ZEISS 鏡頭組，採用 8G3 晶片及保留 Hi-Res Audio 等主要功能。

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