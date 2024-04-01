如何選購適合自己的智能手環？一文解構各項疑難　防水性不容忽視

相比智能手錶來說，智能手環輕便小巧，可與手機通過藍牙連接，傳輸身體健康數據，便於日常監測，並且高端的智能手環與智能手錶的價格差距也頗大，因此備受人們的喜愛。



不過哪怕在2024年，如何選購一款不踩坑的智能手環還是很多人十分頭疼的問題，今日就來分享下保姆級智能手環選購指南。

+ 20

1、品牌

與智能手錶一樣，智能手環更需要配合手機來使用，因此目前很多手機廠商都會推出自己的手環，如果想長期使用某一品牌手機的話，建議購買同品牌的智能手環產品。

高性價比可以考慮榮耀、紅米；高顏值高性能則為OPPO，小米，華為；如果喜歡專業運動，可以入手KEEP、佳明。

2、顯示效果

智能手環的屏幕大小和顯示效果是選購時需要關注的關鍵因素，大的屏幕可以顯示更多的訊息，而高清晰度的顯示效果也能讓用戶更清晰地了解手環的功能和數據。但是，大的屏幕和高清晰度的顯示效果也意味著手環在續航上有所不足，所以在選購時也要根據自己的需求來做出決定。

3、功能

隨著技術的發展，智能手環除了不能接電話外，功能上和外觀形態上其實已經和手錶差距不大了。現在市面上的智能手錶功能主要包括運動監測功能和健康監測功能，這就涉及產品內置的傳感器問題了，建議在購買產品時認準知名品牌，一方面是能帶來更好的使用體驗，一方面也是在監測上更加精準。

4、續航

多數的智能手環續航能力都可以達到14天左右，而充電方式主要以USB接口為主。但如果是「電量焦慮」用戶，建議購買內置大容量電池的。

5、防水性

智能手環需要長時間佩戴在手上，因此防水性還是比較重要的，一般來說能夠達到生活防水要求也就可以達到，如果是需要游泳或者潛水運動的話，那麼最好是購買專業的運動手環。

智能手環推薦

華為手環8：華為手環 8是華為迄今為止最輕最薄的大屏智能手環，從時尚小立邊到1.47英寸AMOLED炫彩大屏，搭配10000+不同風格錶盤，並新增AOD開關設置，再配以幻夜黑、櫻語粉、翡冷翠、活力橙四種不同風格配色，多維度輕鬆滿足我們的個性化設置。

小米手環8系列：小米手環8相對於常規手環來說，更像是一個時尚裝飾品，不僅改變了前面幾代的塑料質感機身，還新增了「項鍊模式」，我們可以通過配件將手環橢圓形的「米粒」作為項鍊掛飾佩戴，瞬間成為一件時尚飾品。

小米手環8 Pro則為方形錶盤，外觀上更接近智能手錶，基礎功能上與8代差不多，不過新增3D運動健身動畫，加入了妙享中心，內置小愛語音助手，支持與小米手機彈窗配對，並與手機狀態互通，補全了米家穿戴設備缺失的一環，將手環徹底融入生態之中，整體可玩性更高。

榮耀手環 7：榮耀手環 7不僅支持睡眠監測、女性生理周期、壓力測試、心率監測等基礎功能，還能夠實現全天候血氧監測，再加上96 種運動模式，包含11種專業運動模式和85種自定義運動模式，完全能滿足日常生活所需。

延伸閱讀：蘋果申請在Apple Watch中增8種傳感器 加風速計只是其中一種

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】