傳Gmail八月關閉服務網民恐慌　Google一句話派定心丸這樣回應

近來社群平台 X( Twitter)、Reddie 流傳一封電子郵件截圖,內容宣稱 Google 將在 2024 年 8 月 1 日關閉自家電子郵件服務 Gmail 服務,由於被大量轉傳後,引起不少恐慌。對此,Google 官方也澄清為假訊息,大家可以安心了。



+ 8

這封在社群平台 X( Twitter)、Reddie 流傳的「Google is sunsetting Gmail」信件中指出,Gmail 關閉原因在於「考量到數位領域的持續演進和我們承諾提供用戶所需高品質創新解決方案,我們已謹慎決定終止Gmail服務。並致力於進步與適應,正將資源集中於開發能夠改變我們溝通和互動方式的新科技及平台。」由於看起來似真似假,也引起轉傳及不少恐慌。

不過,Google 已於 X( Twitter)的官方帳號中,發了簡短推文寫道「Gmail is here to stay.」,也證實此為不實消息,讓用戶不用擔心,可繼續安心使用。

但要注意的是,Google 去年宣佈從 2024 年 2 月起,Gmail 自動將用戶從「基本 HTML 檢視」轉換成標準檢視模式,此舉可讓用戶使用 Gmail 最新功能和安全防護機制。因為基本 HTML 檢視在功能上已經嚴重過時,雖然對部分用戶來說,可做為一種郵件備份方式,但也增加安全風險。

延伸閲讀:Apple蟬聯全界最賺錢手機廠商 去年營收約佔全球市場一半

+ 4

【本文獲「T客邦」授權轉載。】