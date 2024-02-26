中國研發出1.6PB超級光碟　多達100層記錄　綠色節能還安全低成本

如今，在訊息爆炸的時代，數據存儲技術的創新變得至關重要。近日，中國科研團隊在超大容量超分辨率三維光存儲領域取得了重大突破，這是全球首次實現了PB量級（1PB=1000TB=100萬GB）的超大容量光存儲。



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這一成果意味著將數據中心機櫃上的龐大訊息壓縮到一張光盤上，標誌著數據存儲技術的新篇章已經開始。

該團隊由上海光學精密機械研究所領銜，在國際首創的雙光束調控聚集誘導發光超分辨率光存儲技術下成功地在寫入和讀取過程中突破了衍射極限的限制。實驗中，他們實現了一點尺寸為54nm、道間距為70nm的超分辨率數據存儲，並完成了100層的多層記錄，從而將單盤等效容量提升至前所未有的PB量級。

這項技術不僅令人矚目，而且在實際應用中展現出巨大的潛力。論文通訊作者、上海光機所研究員阮昊指出，無論是高端科研設備如羲和激光裝置，還是國之重器如「中國天眼」，它們所產生的數據量都是驚人的。這些科研數據、財務數據等大多屬於訪問頻率較低的冷數據，佔據了數據存儲總量的80%。

傳統的半導體存儲雖然速度快，但用於冷數據存儲時成本高昂。然而，光存儲技術以其綠色節能、安全可靠、壽命長達50-100年等諸多優勢成為長期低成本存儲海量數據的理想選擇。

這次中國科研團隊取得的成果不僅在學術上有重要意義，在我國訊息存儲領域突破關鍵核心技術、實現數字經濟可持續發展奠定了堅實基礎。相關研究成果已經發表在國際頂級學術期刊《自然》雜誌上，標誌著中國在全球光存儲技術領域影響力的不斷提升。

本次突破性發現將引發更多關注和研究，並推動未來科技進一步發展。

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