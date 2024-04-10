ONE PIECE CARD GAME風靡全球，現在終於登陸香港！在NAMCO德福店開設的ONE PIECE CARD GAME官方店，勢必成為香港ONE PIECE粉絲和卡牌遊戲愛好者的全新聚集地。



ONE PIECE CARD GAME官方店不僅是一個購買遊戲卡牌和周邊商品的好去處，更是一個讓玩家體驗ONE PIECE世界觀，享受卡牌對戰樂趣的互動空間。店內特別設置了ONE PIECE CARD GAME專區，玩家可以在這裡購買到最新的卡牌擴充包、限量收藏品，以及各種獨家的ONE PIECE主題商品。

位於德福廣場的One Piece Card Game官方店

不少官店限定產品👇👇

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為了讓更多玩家能夠加入ONE PIECE CARD GAME的行列，官方店將定期舉辦各種活動，包括新手教學、玩家交流會、常規比賽等。通過參與這些活動，不僅能夠提升自己的遊戲水平，還能結識志同道合的卡牌遊戲愛好者，在切磋中建立友誼。

可以在店內與朋友一同對戰

店內更增設了LCD桌面對戰板，更加有型。

新手教學活動針對初次接觸ONE PIECE CARD GAME的玩家，由經驗豐富的導師講解遊戲規則和卡牌構築策略，幫助新手快速上手。完成教學的新玩家還將獲得特別的參與獎勵，以資鼓勵。玩家交流會則是一個輕鬆、休閒的聚會活動，玩家可以在這裡與其他愛好者切磋技藝、分享心得，享受遊戲的歡樂時光。官方店準備了豐厚的參與獎勵，讓每一位玩家都能盡興而歸。

此外，店內還將舉辦常規性的標準賽事，考驗玩家的實戰能力。冠軍不僅能夠獲得獎品，更有機會在賽事中積累經驗，提升在ONE PIECE CARD GAME圈内的知名度。

為慶祝官方店開幕，現推出限時活動:自3月27日起至4月10日，凡購買ONE PIECE CARD GAME卡牌或周邊商品滿指定金額，即可獲贈稀有的「虹色DON!!」卡一張，讓玩家有機會獲得這張強力卡牌(每人每日限獲一張，送完即止)。

限定彩虹咚!!卡牌

對於ONE PIECE的粉絲和卡牌遊戲愛好者而言，這裡無疑將成為一個全新的聚集地和朝聖地。透過官方店提供的互動平台和豐富活動，玩家們將能夠盡情享受ONE PIECE的魅力，在對戰中切磋技藝，結交志同道合的好友。