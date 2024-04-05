Apple官網勸你換新機　列升級到iPhone 15的理由　這幾部不用換？

或許是因為現代人對於手機的升級需求越來越少了，以前一年換一台iPhone的盛況不再，過去排隊買新機的人潮也沒了，很多人都覺得「手機用得好好的，幹嘛換？」或許蘋果也感受到了壓力。



因此，蘋果官網近日上線「Reasons to Upgrade」的頁面，直接針對目前7個舊款iPhone的用戶，告訴你為什麼要升級到iPhone 15的理由。

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7款舊機種對比新機

在官網上，你可以列出目前舊款的機種像是： iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max、12、12 mini、12 Pro 和 12 Pro Max ，右邊可以對比最新的機型： iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 或 iPhone 15 Pro Max。透過對比，讓你瞭解新機的好處。

每項對比都顯示了舊款 iPhone 使用者升級到 iPhone 15 系列後將獲得哪些新功能。以 iPhone 11 為例，iPhone 15 的照片解析度提高了 4 倍、基本儲存空間更大、拍攝視訊支援 Action 和 Cinematic 模式、改用 USB-C 介面、GPU 快 60%、5G 等。

或是再來看看iPhone 12與iPhone 15 Pro Max的比較，，iPhone 15 的照片解析度提高了 4 倍、基本儲存空間提高了4倍、拍攝影片支援 Action 和 Cinematic 模式、改用 USB-C 介面、GPU 快 70%、5G、動態島等等。

iPhone 13、iPhone 14不用急著升級？

有趣的是，目前他只列出iPhone 11、iPhone 12與iPhone 15的比較，而不列出中間的iPhone 13、iPhone 14。難道是蘋果也覺得相隔太近，沒有換代的必要？

目前這個網站只有英文版本，國內的中文版本還沒有看到，或許還要再等等。對於現有舊款iPhone 的用戶，提供給你不錯的升級資訊。

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