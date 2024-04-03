iPhone 16 Pro曝光　A18 Pro處理器　還備不鏽鋼中框+拍照按鍵

蘋果iPhone 16系列即將上市，備受關注。據最新消息，該系列將採用更加光滑亮麗的鈦金屬中框，使其達到不鏽鋼效果。這一設計與之前的高亮金屬材質相似，但去年引入的鈦金屬中框已經讓許多用戶感到失望。此外，右側中框還將新增一個拍照按鍵，可以進行照片和視頻拍攝，並通過觸控實現變焦等功能。



在硬件配置方面，iPhone 16 Pro整體上延續了前作的設計思路，正面採用熟悉的動態島設計，並且這次該機將分成左右兩個島。屏幕邊框進一步收窄，屏幕尺寸從6.1英寸提升至6.3英寸，機身三圍是149.6×71.4×8.4mm。處理器方面，iPhone 16和iPhone 16 Plus將繼續搭載A17 Pro處理器，而兩個Pro版則將搭載最新一代的A18 Pro處理器，並配備四重反射稜鏡，支持5倍光學變焦。

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據傳，在今年9月我們將看到全新的iPhone 16系列與大家見面。雖然目前還缺乏更多詳細訊息，但我們可以期待它帶來更好的性能和創新功能。同時也要提醒消費者們，在購買任何電子產品時都要謹慎選擇，並注意保護好自己的財產安全。

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