iPhone SE 4真機曝光？6.1英寸巨屏還有全面升級 會在這時段發布
撰文：中關村在線
出版：更新：
據最新消息，備受矚目的iPhone SE系列產品即將迎來全新升級。這款產品通常以小屏幕和高性價比著稱，被廣大用戶視為蘋果手機的標杆之一。
然而，本次發布的下一代iPhone SE將打破傳統的設計理念，帶來全新的外觀變化。相關消息稱，一些保護殼廠商已經獲得了iPhone SE 4的金屬模具，這意味著該款產品已經開始進入實際生產階段。
+8
根據曝光的圖片來看，iPhone SE 4的設計與目前市場上的高端機型接近。其正面採用了劉海屏設計，並支持Face ID人臉識別技術，這是SE系列首款全面屏機型。同時，在蘋果手機中Touch ID指紋識別技術也正式成為歷史。
在機身背面設計方面，iPhone SE 4只有一顆攝像頭，並保留了類似iPhone XR的設計風格。此外，背部還配備了一個靜音開關按鍵。而根據爆料消息，該款手機或將採用6.1英寸的劉海屏，屏幕供應商為京東方。
值得一提的是，預計這款新型號iPhone SE將於2025年正式發布。儘管具體發布時間還有待確認，但可以肯定的是這款產品的到來將會給消費者帶來更多選擇和驚喜。
延伸閱讀：iPhone將推出摺疊屏手機？Apple申請技術專利 預料2026年面世
+3
傳蘋果與Google結盟 iPhone碰上Gemini會有何火花？Siri更聰明？韓媒指iPhone 16系列 將採用超窄邊框技術 螢幕變大顏值升級iQOO Neo9 Pro性能實測 打機畫質穩定 是部遠遠被低估的好手機三星摺疊屏新品Fold 6與Flip 6 預計7月下旬亮相 還可能有FE版手機只有128GB儲存空間已夠用？Apple釋出影片推銷自家iCloudSony Xerpia 1 VI、Xperia 5 VI副廠機套流出 屏幕與機身有改動榮耀Magic6 至臻版 全新屏幕防護技術有驚喜 還有鷹眼相機系統
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】