iPhone SE 4真機曝光？6.1英寸巨屏還有全面升級　會在這時段發布

據最新消息，備受矚目的iPhone SE系列產品即將迎來全新升級。這款產品通常以小屏幕和高性價比著稱，被廣大用戶視為蘋果手機的標杆之一。



然而，本次發布的下一代iPhone SE將打破傳統的設計理念，帶來全新的外觀變化。相關消息稱，一些保護殼廠商已經獲得了iPhone SE 4的金屬模具，這意味著該款產品已經開始進入實際生產階段。

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根據曝光的圖片來看，iPhone SE 4的設計與目前市場上的高端機型接近。其正面採用了劉海屏設計，並支持Face ID人臉識別技術，這是SE系列首款全面屏機型。同時，在蘋果手機中Touch ID指紋識別技術也正式成為歷史。

在機身背面設計方面，iPhone SE 4只有一顆攝像頭，並保留了類似iPhone XR的設計風格。此外，背部還配備了一個靜音開關按鍵。而根據爆料消息，該款手機或將採用6.1英寸的劉海屏，屏幕供應商為京東方。

值得一提的是，預計這款新型號iPhone SE將於2025年正式發布。儘管具體發布時間還有待確認，但可以肯定的是這款產品的到來將會給消費者帶來更多選擇和驚喜。

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