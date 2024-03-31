Apple Watch睡眠追蹤功能怎麼用？一個設定iPhone、iPad隨時掌握

睡眠對健康尤其重要，可能因此影響健康，但現代人大約有 10% 有睡眠問題，也許沒有嚴重到睡眠障礙，但睡眠品質不好再嚴重下去，就會演變成睡眠障礙，進而影響健康。因此，近期穿戴式裝置在健康數據記錄中，也著重於睡眠時間的記錄，如果是配戴 Apple Watch 的用戶，不妨從即將到來的世界睡眠日開始，開啟睡眠追蹤功能，好好觀察自己的睡眠品質。



世界睡眠日是由世界睡眠學會（World Sleep Society）創辦的全球活動，定在每年三月的第三個星期五，今年就是 3 月 15 日，而世界睡眠日的目的是為了提醒人們加強對睡眠重視，更教育人們睡眠的重要性。近期穿戴式裝置在健康數據記錄中，也著重於睡眠時間的記錄，以 Apple Watch 為例，在升級 watchOS 9 之後，大都可以使用睡眠追蹤功能。運作方式是透過加速感應器和心率感應器發出的訊號，偵測使用者是在快速動眼期、核心睡眠期或深度睡眠階段。

而在啟用睡眠追蹤功能前，可先至 iPhone 或 iPad的「健康」App 中，先設計睡眠目標，包括目標時間、就寢及起床時間。

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接者還要在 iPhone 或 iPad的「Watch」App 中，找到「睡眠」功能，並開啟「透過 Apple Watch 追蹤睡眠」。之後就是每晚睡覺時配載 Apple Watch 入睡，讓它自動追蹤睡眠。

更重要的是在睡眠時得啟動「睡眠專注模式」，如此即可減少 iPhone 與 Apple Watch 上出現的干擾，讓你好好睡個覺。

Apple Watch 所記錄的資訊，也可以回到健康 App 中的「睡眠」功能中查看，以了解自己的睡眠品質。在記錄的睡眠資料中，可以區分出包括速眼動睡眠（快速動眼期）、非速眼動睡眠（相對安穩的核心睡眠）及深層睡眠。好的睡眠品質中，深層睡眠佔 15%、核心睡眠佔 50~60%、快速動眼期佔 20%。如果覺得睡好久但又很累，或許會發現是因為都沒有進入深度睡眠。

當然，還有運動可以幫助睡眠，對於有睡眠障礙的個案通常會建議提高運動量，但也必須是規律性的，並依照日行性動物的習性，將運動安排在白天，並且適時適時，並不是白天運動到極限後，晚上就會累到睡著，有時候還會有反效果。想知道自己的活動量夠不夠，透過 iPhone 、iPad 與 Apple Watch 可以查看活動、步行、運動…等數據，也有助於改善活動量，例外如果要運動，也提醒不要在睡覺前三小時，因為交感神經作用影響，會更有精神，且需要足夠的時間緩和後，才能進入睡眠狀態。

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