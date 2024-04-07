各科技巨頭搶人才　Meta、微軟重金挖角　新創公司靈活用上這3招

持續延燒的AI熱潮，使得科技界正醞釀一股AI人才爭奪戰，從科技巨頭到新創公司，無不祭出更高價碼與分紅，以留住甚至挖角AI人才。



延燒超過一年的AI熱潮中，如今最稀缺的資源或許不是GPU或算力，而是AI人才。為了留住或挖角更多、更優秀的人才，從科技巨頭到新創都不斷開出更高價碼、祭出更優渥的股票分紅或薪酬方案，以從這場日漸激烈的AI競賽中脫穎而出。

AI人才爭奪戰開打！科技巨頭搶人不手軟

微軟：直接砸大錢挖角AI人才！

前陣子，微軟宣布雇用DeepMind、Inflection AI共同創辦人穆斯塔法．蘇萊曼（Mustafa Suleyman）領導消費者AI業務，並連帶挖角Inflection AI眾多員工，幾乎將這間曾備受矚目的新創「整碗端走」。

Meta：祖克柏親筆信攬才、開闢AI人才「快速通道」

不光是微軟，Meta同樣求才若渴。為了挖角DeepMind的員工，Meta執行長馬克．祖克柏親自撰寫延攬信件，傳達AI對Meta的重要性，並表示希望對方可以加入公司與他一同工作。

Meta還為部分AI人才開出「快速通關」，可以 不必面試直接上任 。希望藉由這些手段，重新Meta打造成AI領域的領導者。

為了AI人才，Meta執行長祖克柏也親自寫信挖角Google DeepMind的員工。 （wikimedia）

AI工程師有多夯？初階工程師就有百萬美元年薪！

《金融時報》指出，OpenAI、DeepMind、Anthropic等當紅AI公司中，即使只是相對初階的工程師，也能輕鬆獲得百萬美元年薪，這些人只要登錄LinkedIn立刻就會有工作機會蜂擁而至，頂端的工程師薪資甚至有望達到1,000萬美元以上。

雖然AI產業過去待遇就相當優異，現在各家公司開出的價碼依舊非常亮眼。《華爾街日報》指出，除了工程師，AI領域的業務人員也非常熱門且稀缺。AI領域變化快速，業務需要廣泛的技能與深厚的知識，也的甚至能達到一般企業軟體業務的兩倍薪水。

人力資源公司Einstellen Talent共同創辦人亞力克斯．利伯萊（Alex Libre）直言，「AI人才就是當今就業市場上，薪水最高的人才種類之一。」

即使只是相對初階的工程師，也能輕鬆獲得百萬美元年薪，頂端的工程師薪資甚至有望達到1,000萬美元以上。 （unsplash@markus-spiske）

+ 11

新創公司想要AI人才，有哪些優勢？

不過對新創公司來說，現在的AI人才爭奪戰是相當大的威脅，一般而言他們並沒有足夠的資源能與大公司爭搶人才。一位Google工程師透露，近年他收到很多來自新創公司的邀請，但他一點也不心動，因為新創公司很難有足夠資金訓練大型語言模型，也沒有足夠資源讓他做想做的事。

曾獲輝達、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）投資的AI新創Perplexity，其執行長阿拉文德．遜尼瓦斯（Aravind Srinivas）透露，他曾試圖挖角Meta資深工程師，但對方只回應他，「等你有1萬片H100再來找我。」

Inflection AI共同創辦人蘇萊曼認為，新創公司擁有快速行動、大膽挑戰的優勢，對AI人才仍然頗具吸引力。 （Mashdigi）

優點一：天價分紅，持續給員工獎勵

AI藥物試驗研發公司Faro Health的薪水過去一直保持在業內前25%的水準，想用具有競爭力的薪資留住人才，但到了2023年由於業界水準直線攀升，這變得很困難。為了保留人才，執行長史考特．切森（Scott Chetham）透露他們只得為頂端員工提供更多股權獎勵，第一批預計會在4年後進到員工口袋，「我們必須不斷提供股權分紅，持續給予員工獎勵。」

優點二：新創背後的「高成長性」

不過，新創高成長的可能性仍然吸引了不少AI人才加入。研究公司Zeki的資料中的1萬家AI新創，仍然僱用到了比亞馬遜、蘋果、微軟、Google、Meta等5大科技巨頭更多的AI人才。半導體人力資源公司SBT Industries總裁賈斯丁．金賽（Justin Kinsey）分享了一個案例，一位微軟工程師放棄百萬美元獎金及股票、甚至願意砍10萬美元年薪加入新創公司，就是因為看好該新創的表現，預計未來5到7年內可透過股票分紅獲得超過4,000萬美元獎金。

優點三：新創靈活、較大公司走得快！

Inflection AI共同創辦人蘇萊曼雖然加入了微軟，他也透露小公司在爭奪AI人才上並不是毫無機會，強調這些新創「可以走得很快、擁有高度創意，可以創造大公司永遠不會做、甚至認為不可能實現的事情。」

延伸閲讀：手機中的AI功能只是噱頭嗎？大量數據採集 其實早已和你密不可分

+ 19

延伸閱讀：

OpenAI新技術「聲音引擎」：只要15秒語音，你就能被AI複製！會有哪些危機？

黃仁勳談成功關鍵「期望要很低」！鼓勵學弟妹：我希望你們經歷大量痛苦和磨難

【本文獲「數位時代」授權轉載。】