人人都是作曲家　詞曲創作只需幾秒　Suno AI作曲家開啟音樂領域

有了 Suno 這個「作曲助手」,人人都可以創建自己想聽的歌曲。



自從 ChatGPT 在 2022 年底爆火以來,我們已經看到 AI 生成的諸多藝術創作成果:ChatGPT 寫出過情節引人入勝的網文,Midjourney 生成過肉眼難辨的人像。

最近,AI 搞創作的風終於吹到了「歌曲生成」領域,一款名為 Suno 的 AI 驅動的歌曲生成器,在社區內開始了病毒式傳播。

其實此前陸續推出的 AI 音樂生成器並不少,比如 Adobe 的 Project Music GenAI , YouTube 的 Dream Track 和 Voicify AI(現在的 Jammable)。

但只有 Suno 被稱為「音樂界的 ChatGPT」,其與眾不同之處在於,它可以根據簡單的提示創建從歌詞到人聲和配器的所有內容。

你甚至可以引導它準確選擇想要的流派,從三角洲藍調(Delta Blues)到電子寒潮,還可以變換方言:

聽完上面這首歌曲,你可能會驚訝,AI 竟然已經能夠操作如此複雜的歌曲製作了嗎?

這是 Suno 團隊近日更新的 V3 模型 —— 首次能夠生成廣播質量的音樂。

目前,Suno V3 在以下幾個方面具有顯著優勢:

更好的音頻質量;更多樣化的風格和流派;更強的提示遵從性,包括更少的幻覺和更優雅的結局。

通過 Suno V3,用戶現在可以使用免費賬戶創建兩分鐘時長的完整歌曲,具體效果取決於自己選擇的流派。

Suno V3 的音樂排行榜(Suno)

有人大膽展望:「這是下一個 AI 獨角獸。客觀事實是其驚人的迭代速度、聲音和語音質量,以及我自己越來越多地使用 Suno 而不是 Spotify 的習慣。」

還有一些用戶感覺到,Suno 正在成為與網易雲音樂等軟件同樣受歡迎的播放器選擇:

我們也前去試聽了一下,完整歌詞如下:

Suno 團隊還表示,V4 已經在開發之中,並將推出一些令人興奮的新功能。

值得注意的是,Suno 並未公布過任何訓練細節,

對於文本,LLM 通常通過預測給定序列中最有可能出現的下一個 token 來工作,但這對於音樂生成來說更具挑戰性。所以,Suno 應該還使用了擴散模型。Suno 首席執行官兼聯合創始人 Mikey Shulman 在採訪中表示:「並非所有音頻都是通過 Transformer 完成的,有很多音頻是通過擴散完成的,這兩種方法各有利弊。」

網友開始放飛自我

這兩天,網友們的二創很多都是圍繞周杰倫的經典歌曲。比如下面這首《東風破》:

https://x.com/hylarucoder/status/1771380757161722341

不過聽多了之後,會感覺到缺乏一點「靈魂」:

但網友的二創思路永遠不會有瓶頸,比如製作一首粵語版《七里香》,方法其實也不複雜,博主 @Gorden Sun 的經驗是:

1、把歌詞扔給 ChatGPT,讓它給出粵語拼音標註;

2、貼到 Suno 的歌詞裏,然後在 style 寫上「Cantonese song」。

還有一種打開方式是,將某一首歌曲轉化為全新的節奏、加入更豐富的音效,就像這首 AI Remix 版本的《以父之名》:

目前,Suno 對公眾開放了免費版本。帳戶存在一些限制,比如每天最多可獲得 50 個積分,足以購買 10 首歌曲。用戶也不能通過免費帳戶將這些歌曲用於商業用途,因此它非常適合普通人嘗新或創作歌曲。

如果購買了 Pro 計劃(每月 8 美元),用戶就可以獲得足夠的積分每天生成 500 首歌曲,還可以將這些歌曲用於商業用途,例如傳到 YouTube 上,甚至將它們上傳到 Spotify 或 Apple Music。

但隨之而來的,還有人們對版權問題的擔憂。當用戶將其用於短視頻等背景音樂的製作時,我們是否真的不需要擔心侵權呢?

或許出於這方面的考慮,Suno 才不允許用戶以特定藝術家的風格生成歌曲或使用真正藝術家的聲音。

試玩下來:歌詞、曲風、旋律都不錯

機器之心輸入了一些歌詞提示,看一看 Suno V3 有沒有這麼厲害。這裏都是用的標準設置,沒有進行自定義模式。

首先輸入了第一段簡單的「a beautiful girl playing with a lovely dog」(一個漂亮的女孩在與一隻可靠的小狗玩耍),結果出來,Suno V3 生成了四個版本的歌曲,這裏選取第二個版本「Sunshine and Paws」,歡樂的流行曲風。

歌詞如下:

She's walking down the street, with a smile so sweet Her eyes shining bright like the summer heat A lovey dog by her side, wagging its tail Together they stroll, without a care, without fail.

She throws a ball, the pup starts to play Chasing it with joy, like there's no end to the day The sun glistens on her radiant face As they run and laugh in their happy embrace

Oh, she's a sunbeam with paws Bringing light to this world, she's breaking down walls With every wag of its tail, you can hear love's song Oh, she's a beautiful girl playing with a lovey dog.

歌曲如下:

另外一個版本「Sunshine Smile and Waggin' Tails」還是流行曲風,它的歌詞如下:

Sippin' on my coffee, I was takin' a stroll When I saw her walkin' with a heart full of gold (ooh-yeah) Her smile was so bright, it lit up the day And the pup by her side, had my heart flyin' away.

She threw a frisbee, and that dog caught the air They played and they laughed, it was a picture so rare (ooh-yeah) Her love for that pup, it had no end And in that moment, I found a true friend.

Sunshine smile and waggin' tails She's got a way about her, can't help but sail Her laughter so contagious, it brightens the sun With her and her dog, life's just begun (oh-oh-oh).

歌曲如下:

接着輸入第二段歌詞提示「an old woman is walking by the West Lake holding an umbrella, looking at the setting sun」(一位老婦人撐傘漫步西湖邊,看夕陽西下),這次是民謠曲風,生成的歌詞和旋律意境十足,對於音樂門外漢來說非常抓耳。

歌詞如下:

In the park, by the lake, she makes her way An old woman, with wisdom etched upon her face Umbrella in hand, she walks this path alone Finding solace in the sunset's golden glow.

Every step, a memory, a life well-lived Through joy and sorrow, she still finds strength to give Years have passed, like ripples on the water's edge But her spirit shines, unbroken, undimmed, and pledged.

Underneath the evening sky, so peaceful and serene She whispers secrets to the winds, a story yet unseen With every passing day, her heart is filled with grace And in the sunset's fade, she finds her inner space.

歌曲如下:

另一個版本是「soft sentimental pop」曲風,生成的歌詞如下:

In the golden hour, by the West Lake she walks (she walks) Umbrella in hand, her heart lighter than a spark (a spark) Every step she takes, memories flooding her mind (her mind) The setting sun reflects the stories she left behind

With every passing moment, a lifetime she recalls (she recalls) Loves she lost, dreams she chased, and the ones that made her fall (made her fall) But she's not one for regrets, no, she's lived a life so true (so true) As the sun bids farewell, she finds peace in her review

Oh, she's a reflection of the setting sun A portrait of beauty, wisdom, and grace With an umbrella and heart full of dreams undone (undone) She walks by the West Lake, a smile on her face (a smile on her face)

歌曲如下:

一番體驗下來,我們發現 Suno V3 的歌詞拓展能力很強,曲風也多變,但歌曲旋律似乎有些千篇一律。

一位玩樂隊的同事(萊維飛行吉他手)對 Suno 生成的歌曲給出了以下評價:

我覺得 suno 對於不同音樂風格識別、理解、生成還是比較準確的,器樂方面細節還是蠻多的。對於人聲、以及旋律的處理也蠻好的,只是有些細節的質量方面,可能比較類似抽卡,比如有些人聲的韻腳可能不太合適,但無傷大雅,畢竟有的歌手唱歌還有方言味。我也相信技術很快可以解決。

團隊簡介

目前,Suno 團隊只有 12 個人,其中 Mikey Shulman、Martin Camacho、Georg Kucsko 和 Keenan Freyberg 為四位聯合創始人。

Mikey Shulman

他為 Suno 的聯合創始人,此前是 Kensho 機器學習主管,這是一個為機構投資者構建金融分析和機器學習的平台。他還是 MIT 斯隆管理學院的講師,教授課程為金融機器學習和自然語言處理。

他本科畢業於哥倫比亞大學應用物理專業、博士畢業於哈佛大學物理學專業,曾經研究過物理和量子計算。

Martin Camacho

他為 Suno 聯合創始人,此前曾擔任 Kensho 的首席架構師。他本科在哈佛大學學習計算機科學與數學,並且 18 歲就畢業了。

Georg Kucsko

他為 Suno 聯合創始人,此前為 Kensho 機器學習研發主管。他感興趣的研究領域包括自然語言處理、語音識別和非結構化數據分析。

他本碩畢業於瑞士蘇黎世聯邦理工學院物理專業,並取得了哈佛大學物理學博士學位,主要研究鑽石色心在量子計算和生物傳感中的應用。

Keenan Freyberg

他為 Suno 聯合創始人,此前曾擔任 Kensho 戰略推廣主管。他本科畢業於美國喬治華盛頓大學。

最後,推薦一些 Suno 的使用攻略:

如何使用 Suno AI 製作完整歌曲:https://youtu.be/mZoytG2FGZI

如何用 replay 換成別的人聲:https://youtu.be/Eh-vKLtYZHA

Suno AI 高級生成式 AI 音樂提示技巧:https://youtu.be/XINZ-PkLXzw

音樂藝術家是如何使用 Suno:https://youtu.be/JCBc3-SNNUY

SunoAI 音樂新手指南 by AIGCxChina:https://shimo.im/docs/vVqRMPBgYycW8x3y/read

SunoV3 教程及案例收集:https://waytoagi.feishu.cn/wiki/KA1GwEi8yifRmMkOM9icr8EjnAd

感興趣的讀者,可以註冊 Suno 賬號嘗試一番~

