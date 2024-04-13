折疊旗艦手機也能拍出好照片　vivo/華為/三星誰才是影像之王?

在摺疊屏手機發布早期，內部配置堆疊技術還不成熟，為了保證手機輕薄，影像配置總是會被「閹割」，再加上早期摺疊屏手機普遍較重，難以單手握持，一直不被移動攝影愛好者所青睞。



隨着技術進步，現在很多摺疊屏旗艦都已經用上了潛望鏡頭，重量也都減輕至直板級別，憑藉多樣的摺疊形態還能帶來新玩法，今天我們就來推薦3款值得入手的摺疊屏旗艦，看看有沒有你喜歡的？

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1、vivo X Fold3 Pro

第一款推薦的摺疊屏產品是剛剛發布沒多久的vivo X Fold3 Pro，這款手機在影像配置上堆料滿滿，它的主攝為超感光VCS仿生大底主攝，搭配仿生光譜技術可以使進光量提升25%，低光畫質信噪比提升可高達100%；具備大光圈和OIS光學防抖功能，在夜間的拍攝體驗也有保證。

另外兩顆鏡頭分別為6400萬像素蔡司潛望超級長焦（支持100X數碼變焦、OIS光學防抖），以及5000萬像素超視野超廣角鏡頭，支持119°超視野，4K 60幀視頻拍攝，足以應對多場景下的拍照需求。自研影像晶片V3擁有多併發AI感知ISP架構和第二代FIT互聯繫統，拍攝人像畫面更加出色。

上面這張照片就是vivo X Fold3 Pro的10X長焦拍出來的照片，可以看到花蕾的紋路清晰還原，也沒有出現偏色的情況，並且背景虛化做的非常真實，完全不亞於一些直板旗艦的主攝拍下的成片。超強的影像能力搭配IPX8，更輕薄耐用的鎧羽架構、首發摺疊屏第三代驍龍8、5700mAh超大藍海電池、藍心小V等配置，表現相當全面。

2、華為Mate X5

華為Mate X5也是一款影像配置亮眼的摺疊屏旗艦，它選擇繼續沿用並優化了前代廣受好評的全焦段三攝系統，具體配置為5000萬像素超感光變攝像頭、1300萬像素超寬視角攝像頭以及1200萬像素潛望式長焦攝像頭，在多種環境下成像效果都不錯。

可以看到，華為Mate X5的主攝鏡頭展現出了卓越的成像素質。不僅畫面清晰度極高，細節刻畫鋭利細膩，色彩還原準確自然，而且具備出色的圖像解析力，尤其是在藉助HDR技術時，能夠顯著擴展動態範圍，使得畫面在明暗對比強烈的環境中仍能保持豐富的層次感，再現真實場景的視覺震撼。

3、三星Galaxy Z Fold5

三星摺疊屏曾是行業標杆，各方面配置都比較優秀，這款Galaxy Z Fold5採用了5000萬像素主攝+1200萬像素超廣角鏡頭+1000萬像素3倍長焦鏡頭的組合，其中主攝與長焦鏡頭都支持光學防抖。從參數上來看，這一配置已經和直板旗艦S系列看齊。

長焦鏡頭在實際拍攝中有着很高的使用率，利用Galaxy Z Fold5的3倍長焦鏡頭，用戶可以輕鬆拍攝近處物體的細節和人像照片。從下面的樣張中可以看出，這顆鏡頭在具備出色成像效果的同時，也可以在日常拍攝中幫助我們有效規避雜亂環境對畫面構圖的干擾。

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