超聲波指紋識別會是新趨勢？vivo、魅族及三星已率先推出

超聲波指紋識別技術相較於傳統指紋識別方案，如電容式指紋識別，具有顯著優勢：超聲波穿透性強、能獲取三維指紋訊息的特點，實現隱藏式、高精度、抗環境干擾的便捷生物識別，提升設備設計美感與用戶使用體驗。



不過，目前很多手機並沒有搭載超聲波指紋識別，價格還是太貴了。如果想要體驗一下超聲波，不如看看這三款手機。

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1、vivo X Fold3 Pro

vivo X Fold3 Pro採用了業內唯一的內外雙超聲波指紋解鎖，使用體驗相比側邊指紋進一步提升。

vivo X Fold3 Pro作為一款摺疊屏旗艦手機，憑藉其全面的性能、影像、體驗及續航表現，展現出超六邊形戰士般的綜合實力，打破了市場對摺疊屏手機的既有認知，樹立了新的行業標杆。

外觀與屏幕：輕薄與耐用並重

vivo X Fold3 Pro在外觀設計上注重輕薄與耐用性的平衡。儘管搭載了諸多先進硬件，其機身重量僅236g，較前代顯著減輕，使得握持更為舒適，展開使用時小拇指支撐更久，合上時與直板機手感接近。該機採用了6.53英寸OLED外屏和8.03英寸可摺疊OLED內屏，典藏版內外屏均支持120Hz LTPO動態高刷及高頻PWM調光，兼顧流暢度與護眼效果。為提升耐用性，vivo對內外屏幕進行了針對性強化。外屏採用鎧甲玻璃，抗摔能力提升11倍；內屏採用UTG超韌玻璃與抗衝擊膜，有效減緩摺痕、保護屏幕，獲得全球首個SGS摺疊整機五星抗摔認證。此外，IPX8級防水能力確保了手機在複雜環境下的可靠性。

影像系統：蔡司三攝，全場景覆蓋

影像方面，vivo X Fold3 Pro搭載了旗艦級別的蔡司三攝系統。主攝採用5000萬像素超感光大底鏡頭（OV 50H），具備1/1.3英寸大底、OIS光學防抖和VCS仿生光譜技術，大幅提升進光量、低光畫質和色彩還原，尤其擅長拍攝城市風光與建築。6400萬像素長焦鏡頭（OV64B）等效焦距70mm，支持3X光學變焦，結合NICE神經圖像計算引擎，提供優秀的畫面細節與清晰度。5000萬像素超廣角鏡頭（16mm等效焦距）視野寬廣，成像質量與主攝相當，適合拍攝風光與建築。總體來看，這套三攝系統覆蓋了廣泛的拍攝場景，無論是專業攝影還是日常記錄生活，都能提供出色的影像體驗。

性能：摺疊屏首搭第三代驍龍8

性能層面，vivo X Fold3 Pro率先搭載第三代驍龍8處理器，輔以LPDDR5X內存與UFS 4.0存儲，組成頂級性能鐵三角。實測結果顯示，其安兔兔跑分高達215萬，GPU性能尤為突出，輕鬆應對各類大型手遊。在《原神》與《崩壞：星穹鐵道》的高畫質、高幀率測試中，遊戲幀率穩定在近60幀，展現出強勁的遊戲性能。散熱方面，手機內置多層立體散熱系統，包含大面積VC+石墨散熱組件及高精度温度檢測NTC，確保長時間高性能運行的穩定性和舒適握持温度。

續航：業界領先，全方位保障

續航方面，vivo X Fold3 Pro樹立了摺疊屏手機的新標杆。配備5700mAh超大電池，支持100W有線閃充與50W無線閃充，無論電池容量還是充電速度均遠超同類競品。

得益於採用二代硅負極材料，電池能量密度提升至780Wh/L，同時液態電解液中加入固態電解質，構建導離子網絡，確保電池在極端低温下仍能穩定放電。實測數據顯示，手機僅需27分鐘即可從0%充至100%，且在5小時重度使用後仍剩餘69%電量，續航表現極為出色。

綜上所述，vivo X Fold3 Pro憑藉輕薄堅固的機身、卓越的影像系統、頂級的性能配置、深度優化的軟件體驗以及行業領先的續航能力，塑造了一款全方位無短板的摺疊屏旗艦，堪稱「超六邊形戰士」。無論是對於追求極致科技體驗的摺疊屏愛好者，還是尋求高效生產力工具的專業人士，vivo X Fold3 Pro都提供了極具吸引力的選擇。這款產品不僅展示了vivo在摺疊屏領域的深厚技術積累與創新實力，也為摺疊屏手機市場的未來發展指明瞭方向。

2、魅族21 Pro

魅族21 Pro的外觀設計接近前代產品魅族20 INFINITY，但更加註重手感和質感。手機採用了2.5D微弧過度工藝處理，提供了良好的貼合度和舒適的手感。背板採用無界設計和星陣相列鏡頭排列，具有高辨識度。配色方面，提供了星夜黑、魅族白、冰川藍、月桂綠四種選擇，其中月桂綠是首款採用素皮後蓋的機型。魅族21 Pro還搭載了一塊6.79英寸、21:9比例的屏幕，支持120Hz LTPO和2160Hz高頻PWM調光，顯示效果出色。

魅族21 Pro搭載了第三代驍龍8處理器，性能顯著提升，特別是在AI能力上。手機的跑分表現達到了旗艦水平，遊戲體驗流暢，能夠滿足日常使用和遊戲需求。

影像性能方面，魅族21 Pro配備了5000萬像素的OV50H主攝，1/1.3超大底和f 1.9超大光圈，以及1300萬像素超廣角和1000萬像素3X長焦鏡頭。實際拍攝樣張表現出色，尤其在風景攝影上有優勢。夜景拍攝方面，OIS+EIS混合防抖技術提升了成片率和畫面清晰度。

魅族21 Pro的續航表現良好，五小時續航測試後剩餘電量為61%，滿足一天使用需求。充電方面，支持80W有線閃充和50W無線閃充，充電速度快。

3、三星Galaxy S24

三星Galaxy S24以其輕薄小巧的設計成為小尺寸旗艦手機的典範。機身採用一體化工藝，7.6mm的超薄機身和167g的重量提供了極佳的握持舒適度。屏幕方面，6.2英寸FDH+直屏擁有1-120Hz自適應刷新率和高達2600尼特的峰值亮度，保證了流暢的動態畫面和在戶外強光環境下的良好可視性。配色方面，提供了四種源自礦物的創意配色，並且三星還推出了「三星Eco-Friends」系列產品，與多個品牌及藝術家合作，提供個性化體驗。

三星Galaxy S24內置的大模型AI技術為用戶提供了豐富的AI應用集合，涵蓋了通話實時翻譯、會議語音轉寫、智能筆記助手等功能，提升了用戶的日常使用效率。此外，即圈即搜功能和生成式編輯功能進一步豐富了訊息獲取與內容創作的可能。

三星Galaxy S24配備了5000萬像素主攝、1200萬像素超廣角鏡頭和1000萬像素長焦鏡頭，支持30倍空間變焦和超視覺夜拍功能，確保在任何光線條件下都能捕捉到高品質的照片和視頻。微距拍攝表現出色，夜景模式下的畫面平衡和細節處理也得到了好評。

三星Galaxy S24搭載了4000mAh的電池，續航表現有所提升。五小時續航測試後剩餘電量為59%，滿足一天的使用需求。充電功率最高為25W，30分鐘可以充至60%。

三星Galaxy S24搭載了第三代驍龍8移動平台（for Galaxy），CPU、GPU和NPU性能得到全面提升。在遊戲性能測試中，《原神》和《王者榮耀》的表現證明了其性能的穩健，儘管在高畫質遊戲中需要在畫質和幀率之間做出選擇。

三星Galaxy S24在保持小尺寸便攜性的同時，提供了旗艦級的性能和續航，以及豐富的智能化應用，是一款適合喜歡小手機用戶的設備，一切都剛剛好。

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