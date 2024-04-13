Apple終止電車項目後大裁員　押注家用機器人會是Next Big Thing

新的出路，蘋果能讓我們耳目一新嗎？



蘋果公司壓力山大，何以見得？

蘋果公司的電動汽車項目在今年二月份取消了，他們還決定放棄為 Apple Watch 自主生產下一代屏幕的嘗試。這兩個項目都因成本超支和上市延遲而受阻。此外，混合現實眼鏡還需要多年時間才能成為蘋果主要的盈利點。在這樣的情況下，蘋果面臨着巨大的收入壓力。

（彭博社）

電動汽車項目的一些剩餘員工將被轉移到蘋果公司的生成式 AI 項目。其他人將有 90 天時間在公司內部找到其他角色的重新分配，否則就會被解僱。內部員工透露，在取消前，汽車項目仍有大約 1400 名員工在工作。根據向加州提交的文件，這家科技巨頭已在加州裁員 600 多人。

不過，值得期待的是，他們正在尋找另一條出路。據彭博社報道，蘋果公司的工程師正在研究一種創新的機器人技術，包括一種能夠自主跟隨用戶在家中移動的移動機器人。這個項目還處於初期階段，目前還不確定這些產品是否最終會面市，但蘋果公司面臨的收入壓力正越來越大。

喬布斯時代以來，蘋果一直追求「next big thing」。但事實卻是，像 iPhone 一樣劃時代的產品似乎已經很難研發出來了。在人工智能浪潮中，蘋果正在迎頭趕上，這些技術儲備對蘋果的機器人發展也十分有利。據悉，蘋果的 AI 研究人員正在研究算法以幫助機器人在人們家中雜亂的空間內導航。

通過機器人技術，蘋果或許可以在消費者家庭中佔據更大的市場份額。但目前還不清楚蘋果可能採取什麼樣的方法。根據知情人士的說法，蘋果高管之間是否推進該產品的主要障礙是意見不一。儘管與移動機器人相比，智能顯示設備的研發進度要更加先進，但這個項目在過去幾年中一直在蘋果公司的產品規劃中被反覆增加和移除。

蘋果公司在 2023 財年不同產品的收入。（彭博社）

據報道，蘋果公司的機器人技術開發正在其硬件工程部門和 John Giannandrea 負責的人工智能與機器學習組進行。負責家用產品的兩位高管 Matt Costello 和 Brian Lynch 負責硬件開發。儘管如此，蘋果公司尚未決定是否將這兩個項目作為公司的正式產品線，目前這些研發工作仍被視為早期研究階段。

在投資者眼中，蘋果的這個決策會有怎樣的吸引力呢？機器人技術的消息公布後，投資者似乎在消息公布之後表現較為冷淡。在紐約收盤時，股票漲幅減少，上漲不到 1%。與此同時，機器人吸塵器製造商 iRobot 公司股票在短時間內大幅上漲了 17%，這表明投資者認為蘋果對這個領域的興趣可能會給 iRobot 帶來利好。但漲勢未持續，最終收盤時漲幅不到 2%。

取消電動汽車項目前，蘋果將公司的未來定位在汽車、家居與混合現實三個領域。不過在汽車項目取消後，蘋果的關注點將會轉移，例如，如何在智能家居市場中更好地競爭。儘管蘋果的電動汽車項目最終未能實現，但在這個過程中取得的某些技術進展（例如神經引擎的開發）為公司的其他產品和服務提供了技術基礎。該項目還為 Vision Pro 打下了基礎，因為蘋果調查了在駕駛時使用虛擬現實的可能性。

不過，方向的調整也帶來一些新的擔憂，如消費者是否願意支付高額費用來使用此類設備、技術上要如何在小型支架上平衡機器人電機的重量等。

蘋果公司人工智能工作負責人 John Giannandrea 正在監督機器人工作。（David Paul Morris）

最好的情況是，蘋果在機器人研發上進展順利，但它也不會是第一個開發家用機器人的科技巨頭。亞馬遜在 2021 年推出了一款名為 Astro 的機器人模型，但由於亞馬遜在大規模供應該設備方面反應遲緩，目前仍然是一款小眾產品。

Amazon Astro 目前售價為 1599.99 美元

蘋果公司的機器人項目起始於大約 2019 年的泰坦汽車項目。當時，該項目由現任福特汽車公司 EV 主管 Doug Field 領導。在 Field 的帶領下，這些項目涉獵廣泛，從幾乎無聲的室內無人機到家用機器人都有考量。

Field 曾表示「在特斯拉出現之前，我從未認真考慮過離開蘋果。但是作為現代歷史上第一家高科技汽車公司，特斯拉終於成為我和其他許多人實現『製造世界上最好的汽車』的夢想的機會，它是硅谷最具創新力的公司之一」。

特斯拉 CEO 埃隆・馬斯克與福特汽車公司 Jim Farley 都對 Field 有着極高的評價。不少人將 Field 的離職評為「福特的分水嶺，蘋果的落寞」。

Field 於 2021 年離開蘋果後不久，機器人技術的相關工作被轉移到家庭設備組。至少有一個來自已關閉的汽車項目的原硬件團隊最近被重新分配到家庭設備和機器人工作上。據了解，汽車的操作系統 —— 有人稱之為 safetyOS—— 理論上也可以為機器人做定製。

機器人的最初概念是一種完全能夠自主導航、無需人類干預的設備 —— 就像汽車一樣 —— 並作為視頻會議工具使用。蘋果內部的一個遙遠目標想法是讓機器人能夠處理家務，比如清洗水槽裏的餐具。但這需要克服極其困難的工程挑戰 —— 這在十年內實現的可能性很小。

參考鏈接：

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-03/apple-explores-home-robots-after-abandoning-car-efforts

https://www.businessinsider.com/apple-cuts-600-california-jobs-after-electric-vehicle-screen-retreats-2024-4



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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】