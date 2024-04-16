Apple｜AirPods Pro 2 開箱評測　全新「適應性模式」更強更智能

在Apple秋季發表會亮相的 USB-C 版本 AirPods Pro（第 2 代）終於正式在台灣推出，這一代的升級重點在於換上了 USB-C 連接埠，這樣未來出門只要帶一條 USB-C 就可以幫 iPhone 15 系列手機、Macbook 系列手提電腦以及新的 USB-C 版 AirPods Pro 充電，著實方便不少。除了連接埠的更新之外，搭配上 iOS 17 作業系統，現在使用 AirPods Pro 2 聽音樂時可以享受「無損壓縮音訊」以及「對話感知」功能，接下來就跟著我們的開箱一起看下去吧！



功能規格小升級，售價 1849 元

AirPods Pro 第 2 代 USB-C 版最大的改變就是充電盒改為 USB-C 埠，透過 iPhone 15 系列手機也可以為 AirPods Pro 反向充電。其他還有耳機與充電盒在防塵防水等級提升為 IP54，在雨天使用時可以較為安全。

此外，未來在連接 Apple Vision Pro 空間音訊裝置時，可支援 AirPods Pro 保真壓縮音訊，最高能輸出 20bit 48kHz 無損音質，同時能減少音效延遲。

產品售價沒有改變，與 Lightning 版本一樣為 1849 元

開箱 USB-C 版本 AirPods Pro（第 2 代）

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新的 USB-C 版 AirPods Pro 2 外包裝和前一代差不多，一樣環保材質外包裝，90% 以上的包裝耗材採纖維材質製造，外盒背面印有 AirPods Pro 2 圖樣和 USB-C 線，強化新連接埠的印象。

換上 USB-C 連接埠後有幾個優點，除了可以使用充電器幫 AirPods Pro 2 充電之外，現在也可以使用 iPhone 15 系列直接幫耳機充電。

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什麼是「主動式降噪」和「通透模式」？

AirPods Pro 有三種噪音控制模式：「主動式降噪」、「通透模式」和「關閉」。你可以依據想要聽到多少環境音，在這些模式之間進行切換。

在「主動式降噪」模式中，外向式麥克風或麥克風會偵測外面的聲音，然後 AirPods Pro（第 1 代或第 2 代）或 AirPods Max 會以抗噪波將其抵消，如此一來，外界噪音即可先行消除，而不會傳進你的耳裡。內向式麥克風會聽取耳內的雜音，AirPods Pro 或 AirPods Max 也會以抗噪波將其抵消。

「通透模式」可讓外面的聲音進來，所以你可以聽見周遭環境的聲音。在 AirPods Pro 服貼的狀態下，「主動式降噪」和「通透模式」的運作效果最好。

如果你有 AirPods Pro（第 2 代）和最新版 iOS 或 iPadOS，則也可以使用「適應性音訊」，根據周遭環境調整噪音控制設定。

功能更新 1： 適應性音訊

新的 AirPods Pro 2 和 iPhone 配對之後，在設定裡面會多了「AirPods Pro」選項，點進去之後就可以啟動「適應性模式」。

適應性模式是 AirPods Pro 2 噪音控制中的新功能，結合了主動式降噪和通透模式功能，可以依照環境條件自由切換噪音控制程度，比方說環境噪音是交通工具的摩打聲、咖啡廳裡嘈雜的人聲等等，這時就會啟用比較強的降噪效果來過濾背景雜音，但如果可能是需要注意環境聲音，例如辦公室裡有人在交談，這時候就會多一點人的聲音，讓戴著耳機的使用者也能注意到人交談聲。

筆者實際使用的心得是，如果是 iOS 17 搭配 AirPods Pro 2 的話，基本上常駐適應性模式就可以了，耳機切換環境聲音的準確率還挺高的，可以適時的多一點降噪功能或是多一點環境音，不用再空出手操作，更智能化一些。

功能更新 2：對話感知

另一項實用更新則是「對話感知」，現在就算戴著 AirPods Pro 2 跟旁人說話，只要偵測到佩戴者開始說話，就會降低耳機裡的音量，增強交談者的聲音，並且讓背景噪音變低，讓使用者不用拿下耳機、不用切換模式也能直接交談。

實際使用時對話感知的延遲大概就短短幾秒而已，只要偵測到使用者開始說話就會自動降低音量讓使用者比較好跟朋友、同事、家人或是需要交談的對象交談，不過交談的對象可能會看到你戴著耳機而猶豫要不要跟你說話，有些情境下還是得要拿下耳機才行。

功能更新 3：快速完成個人化空間音訊設置，未來可和 Vision Pro 連動

AirPods Pro 2 在配對時，透過手機上的原深感測相機，可以快速建立個人化的空間音訊資料，在聆聽支援空間音訊的音樂時，有方向性的音樂就會更凸顯更立體、且準確的配置在配戴者周圍的空間中。

同時 AirPods 2 現在也支援超低延遲的保真壓縮音訊，未來搭配 Vision Pro 時就可以更即時的同步眼睛所見和耳朵所聽，讓無線傳輸的延遲降低。

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優缺點：聲音體驗同樣出色

最後在聲音表現方面，AirPods Pro 2 同樣採用 H2 晶片，聲音表現維持和之前 Lightning 版本一樣出色，單是聆聽 Apple Music 裡的音樂，AirPods Pro 2 提供足夠的歌曲細節，雖說我個人覺得低音震撼力可以再更強一點，但整體來說高中低音的表現都算平衡也不是什麼壞事，特別是以日常隨身攜帶的藍牙耳機來說，均衡一點的表現聽久了比較不會容易膩。

配戴的穩定度則是可以透過替換隨附的耳塞來增加，隨包裝就會提供 XS、S、M、L 尺吋的耳塞，換上不同尺吋耳塞後，可以戴上 AirPods Pro 2 後搖搖頭試試看會不會掉，如果卡得剛剛好沒有壓迫感，又不會掉出來的話，那就是尺吋最剛好的耳塞了。

AirPods Pro 第 2 代技術規格



．音訊技術

．特製的長衝程 Apple 驅動單體

．特製的高動態範圍放大器

．適應性音訊

．主動式降噪

．通透模式

．對話感知功能

．個人化音量

．高音量噪音消除

．透氣系統可維持壓力均衡

．個人化空間音訊具備動態頭部追蹤功能

．適應性等化



感測器

．波束成形雙麥克風

．內向式麥克風

．皮膚感測器

．動作偵測加速度計

．語音偵測加速度計

．觸控控制



晶片



．Apple H2 耳機晶片

．MagSafe 充電盒 (USB‑C) 配備 Apple U1 晶片

．防塵與抗汗抗水

．防塵與抗汗抗水功能 (IP54)：AirPods Pro 與充電盒



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