用Android手機會被朋友排擠？調查：指85%美國年輕人都在用iPhone
撰文：TVBS新聞網
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投資公司Piper Sandler近日公開一份新報告，調查約6千名、平均年齡約16歲美國青少年的消費喜好，結果顯示，85%青少年表示擁有iPhone，86%計畫下一台手機購買iPhone，顯示iPhone仍然是最受青少年歡迎的手機。
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根據Piper Sandler報告，雖然iPhone在青少年間依舊有高人氣，但相比2023年10月的調查已有所下降，當時87%青少年表示擁有iPhone，88%計畫下一台手機購買iPhone。
另一方面，34%的青少年正使用Apple Watch，13%的青少年希望購買，購買意願比去年10月上升3%。
報告指出，結果並不令人意外，因為安卓（Android）並未推出重大變革吸引更多青少年。
串流平台部分，Spotify和Netflix是青少年首選，近2/3使用Spotify，超過30%每天觀看Netflix。相較下，Apple Music只有30%使用率，Apple TV+更低於5%。
先前《金融時報》指出，iPhone設有「藍色泡泡」、「綠色泡泡」限制，iPhone用戶間使用iMessage傳訊息，顯示的是藍色對話框，和安卓則是綠色，使得大量美國Z世代年輕人怕被排擠，改用蘋果裝置。
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