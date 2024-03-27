vivo X Fold3外觀上手　輕薄摺疊屏比直板還輕薄　顏值高性能強

備受期待的vivo X Fold3終於迎來了，全新的外觀設計成為了這款摺疊屏旗艦的一大亮點，高端大氣之餘，憑藉出色的手感，更是率先開啟了2024年摺疊屏手機「輕薄競賽」的新徵程，以後哪家也要推出輕薄摺疊屏，vivo X Fold3就在這裏，必然是繞不開了。



既然說到這裏了，那麼vivo X Fold3究竟有多輕薄呢？

數據顯示，vivo X Fold3展開形態下，三圍是159.96mm × 142.4mm × 4.65mm；摺疊狀態為159.96mm x 72.53mm x 10.2mm，重量為219g，這是個什麼水平呢？我們來看下錶：

（中關村在線提供）

可以看到，vivo X Fold3不僅比上一代輕了足足近60g，同樣也比市面上已有的輕薄機型更薄、更輕。事實上，219g的機身重量對比很多直板機也有優勢，比如大家熟悉的iPhone 15 Pro Max，它的重量是221g，小米14 Ultra白色重量為224.4g，一加12的重量為220g，足見vivo X Fold3的「極致輕薄」了。

輕薄並非好手感的唯一加分項，在這款手機中，更多匠心獨運的設計細節，顯著提升了整體握持感和使用體驗。

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vivo X Fold3的機身材質十分考究。這款手機有薄翼黑、輕羽白兩種配色，後殼手感順滑，觸感細膩，同時能夠有效抵抗指紋和劃痕。

實際上，vivo X Fold3同樣有着不錯的耐用性，機身本身支持IPX4級防水，能夠抵擋住相當於來自任何方向的濺水，諸如雨水或者意外潑濺的水。vivo X Fold3 Pro則更進一步，支持IPX8級別抗水，這在摺疊屏上可不多見。

除此之外，vivo X Fold3系列採用了vivo自研鎧羽架構，鉸鏈採用了業界最輕的碳纖維龍骨鉸鏈，不僅重量更輕，只有17.7g，同時也更加堅固，可承受高達50萬次摺疊壓力。

屏幕作為摺疊屏的關鍵部分，自然也得到了重點防護，vivo X Fold3系列外屏覆蓋了鎧甲玻璃，更加耐摔，而機身後蓋也應用了超高分子量UPE材料，帶來了軍工級別的防護水準。

另外，新機正面幾乎看不到摺痕，並且屏幕彎折位置也十分平整，vivo X Fold3的內屏為UTG玻璃，上面同樣覆蓋有一層抗衝擊保護膜，可以很好保護內屏，免受失手脱落困擾。

vivo X Fold3在細節處理上也做得很出色。無論是按鍵的佈局、接口的位置，還是屏幕的邊框處理，都經過了精密設計和打磨，保證用戶在操作時能夠感受到舒適的觸控體驗。這些看似微小的細節，卻在實際使用中為用戶帶來了極大的便利和舒適感。比如筆者就很喜歡它的兩段式按鍵觸感，上面雕刻有細密紋路，增大按鍵摩擦力的同時，也增添了幾分質感。另外就是對中框的處理，邊角過渡位置做了倒角設計，不僅視角效果圓潤流暢，握持感更舒適。

最後聊一聊vivo X Fold3的顏值，vivo X Fold3的相機模組採用了家族式語言設計，後置相機模組則採用了家族式雲階設計，三顆鏡頭位於模組正中，左下角還有經典「ZEISS」標誌，圓形鏡組外部包圍了一圈亮色金屬環，金屬環四周雕刻有細紋，視覺上多出了幾分精緻感和輕奢感。

總體來看，vivo X Fold3系列有着家族式的設計，外觀精緻大氣，品質可靠，堅固耐用，不乏旗艦氣質。與此同時，作為一款摺疊屏產品，vivo X Fold3打破了全能輕薄不可兼得的桎梏，用最輕薄的機身設計，全面的功能配置，引領了摺疊屏手機的發展潮流，更為市場競爭注入了催化劑。

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