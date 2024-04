Android 用家注意!近日有網絡安全機構發現,在 Google Play 上有 3 款 App 被爆植入惡意間諜程式,可在用家不知情下,駭入手機中溢取個人資料。如果有下載以下三款 App,就要馬上刪除!



網絡安全機構「ESET」在最新的調查報告中指出,在 Google Play 發現了三款通訊 App,內藏名為「XploitSPY」的惡意程式。三款有病毒的 App 分別是:「Dink Messenger」、「Sim Info」、「Defcom」。

「ESET」警告用家,以上的 App 下載後能正常使用,可是「XploitSPY」惡意程式會在背景中,盜取用家的個人資料,如 GPS 定位、聯絡人資料﹑手機內所有檔案等。雖然影響的範圍主要是印度、巴基斯坦,但如香港用家也下載了以上三款 App,就應馬上停用並刪除。

用免費VPN要小心

另外 Human Security 團隊「Satori」也在 Google Play 發現,當中竟然有高達 28 款 APP 藏有「PROXYLIB」惡意軟件,當中有 17 款是免費 VPN。當下載了這些 VPN 後,Android 手機會同時被裝上「PROXYLIB」的SDK工具,駭客可以用來蒐集手機內的個人資料,而且在不法平台上轉售圖利。

28款藏有惡意軟件App名單:

Anims Keyboard

Android 12 Launcher (by CaptainDroid)

Android 13 Launcher (by CaptainDroid)

Android 14 Launcher (by CaptainDroid)

Byte Blade VPN

CaptainDroid Feeds

Free Old Classic Movies (by CaptainDroid)

Phone Comparison (by CaptainDroid)

Fast Fly VPN

Fast Fox VPN

Fast Line VPN

Funny Char Ging Animation

Limo Edges

Oko VPN

Phone App Launcher

Quick Flow VPN

Sample VPN

Secure Thunder

Shine Secure

Speed Surf

Swift Shield VPN

Turbo Track VPN

Turbo Tunnel VPN

Yellow Flash VPN

VPN Ultra

Run VPN

Lite VPN



