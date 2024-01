Hyundai IONIQ 6新車試駕|電動車選擇愈來愈多,不過市場上大部份都是SUV的車型,感覺有點單調。如果喜歡跑車的型格感的電動車又有什麼選擇呢?今次Hyundai IONIQ 6,就像是電動跑車中的波子911,獨具型格。究竟新車與Tesla Model 3比較下,會更好嗎?立刻試車!



Hyundai IONIQ 6車身線條流暢,設計風格十分吸引眼球,看來真的帥呆了。這輛IONIQ 6使用了與IONIQ 5相同的E-GMP底盤,車身長度達到了4.85米,軸距長達三米,車廂內空間非常寬敞。相比之前的IONIQ 5,IONIQ 6更像是一輛四門房跑車,車身較低,流線設計如同Apple Magic Mouse,加上特殊的擾流設計,風阻僅有0.21cd,提升了加速性能,同時降低了耗電量。

Hyundai IONIQ 6以電動跑車作設計,好玩度爆燈。

IONIQ 6融入了Pixel點陣美學,從車頭燈到尾燈都展現出新穎的設計。這款車在車壇獲得了2023 World Car of the Year、World Electric Vehicle和World Car Design of the Year等三項大獎,可見其在全球的影響力。可惜是在香港,IONIQ 6推出的版本僅有一種,售價為438,800元。雖然稍貴於Tesla Model 3,但從內部配置來看,性價比相當不俗。配備四輪驅動,扭力高達61.7kgm,極速達185km/h,0-100km/h加速僅需5.1秒,完全具備跑車級別的性能。

車上不少PIXEL點陣主題的設計

續航力方面,搭載了77.6 KWh電池,官方聲稱最高可行駛583km。搭載350kWh直流快充,最快18分鐘即可由10%充至80%。儘管性能數字略遜於Tesla 2023升級版Model 3 Long Range,但配置豪華,坐落寬敞。IONIQ 6的內飾設計更亦是非常不錯,兩個12.3吋觸控屏幕、有線Apple CarPlay、Bose 8聲道高級音響系統、真皮軚環以及冷暖兼備的環保皮椅等一應俱全。中空橋位設計貼心實用,尾箱容量雖然較小,但仍有401L,並且可將後座放倒增加行李空間。

在座椅設計上更為貼心,可自動變為一大班椅,提供更舒適的休息體驗。而具有冷暖功能的座椅更是在香港天氣下的實用利器。儘管在後座的頭部空間和天窗設計上稍有不足,但車內配置和豪華感依舊能夠吸引車迷目光。值得一提的是,IONIQ 6不僅擁有出色的行車性能,還具備V2L的供電功能,可為各種電器供電。

除了車外的充電位可利用V2L功能輸出電力外,就連後座下方都有三腳插頭,為不同電器供電。

試車時,操控感受讓人留下深刻印象,擁有超高的扭力和敏捷的加速,使得每一次的轉彎都充滿挑戰性。雖然在一般道路上難以完全發揮其極速性能,但其穩定性和操控性在彎道中依然得心應手。新車的確給予不少驚喜,既有型格外觀又擁有出色的性能和內部配置。唯一可惜的是缺少大天窗,但考慮到其整體表現和價格,仍然是一款值得考慮的電動跑車。對於喜歡追求操控樂趣的車迷來說,IONIQ 6絕對值得考慮。