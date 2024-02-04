Honda e:N1新車試駕｜去年Honda終於公佈其第一款量產的電動車 - e:N1 登陸香港市場。作為一款定位小型SUV的電動車型，e:N1 被賦予使命，要在多元化的香港電動車市場中開闢一番天地。那麼，這款日系電動車型的實力如何?有機會在香港市場成功立足麼？



遺傳Honda家族優良基因

e:N1 採用全新設計語言，但仍可看出Honda家族基因。外型方正俐落，前後造型均帶有Honda其他車型的影子。特別是前燈造型，頗似Civic Type R的輪廓；車尾則改為細長的「Honda」商標，顯得沉穩大氣。車身顏色僅有3款選擇，可惜欠缺點個性。不過，e:N1 的整體外型設計可圈可點，看得出Honda工業設計師的精巧功力。

日系電動車Honda e:N1，無論外型及性能都喜出望外。

作為入門級電動SUV，e:N1 的動力性能並不突出，配備150kW馬達，0-100km/h加速需時7.8s，與同級車型相若。不過，68.8kWh電池組提供可觀的400公里續航力，在日常使用上絕對足夠。車內配置方面，中央的15.1吋巨幕直向觸控屏、多功能遙控方向盤等均屬同級車的標準配備。可喜的是，e:N1 保留了物理按鍵控制大燈、除霜等功能，使用上較為人性化。

小型SUV車廂卻非常闊落

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Honda內飾空間魔術

雖然軸距只有2.6m，但e:N1 的高效能空間設計不容小覷。車廂空間感受寬敞，後排腿部空間充足，基本能滿足4人乘坐需求。輔以全平台設計，上落都十分方便。可惜因車身較矮，高個子的乘客或會感到頭部空間稍嫌狹窄。不過，Honda一向在空間利用上表現出色，e:N 1自然也不例外。

將後座放下後車尾廂容量高達1176L

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另外Honda向來以控制感見稱，e:N1的駕駛體驗也展現過往基因。轉向輕靈精準，對電力反應靈敏敏捷，加速時有一定的推背感，但過程平順。換檔控制和煞車反應亦然，操作上既直覺又舒適。總體而言，e:N 1的駕駛樂趣不亞於油電Hybrid型，日系基因充分彰顯。

Honda e:N1 作為量產小型電動SUV，其性能實用且平衡，駕馭樂趣存，亦展現Honda的空間設計與靈巧操控傳統。最近新年推出優惠，只需要29萬9880便可以出車，想買日系電動車的消費者，不失為一個好選擇。

Honda e:N1 規格一覽