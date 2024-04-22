AI搜尋引擎顛覆體驗讓效率更高更便捷　IT名人都在用哪款AI工具？

隨著科技的進展，人工智能的熱潮也席捲全球，微軟在2023年也宣布將Bing搜尋引擎及Edge瀏覽器整合OpenAI旗下人工智慧技術。而AI搜尋引擎Perplexity AI受到業界一片看好，有望超過其他搜尋引擎，甚至獲得NVIDIA、貝佐斯（Jeff Bezos）等科技巨頭的投資，究竟Perplexity到底是什麼呢？今天就跟著《網路溫度計DailyView》一起來認識Perplexity吧！



+ 21

Perplexity.ai免費搜尋神器

Perplexity是一間在2022年8月成立的對話式AI平台的新創公司，Perplexity將搜尋平台與搜尋引擎整合，用對話的方式直接回答使用者的問題。使用者只需要詢問，它能快速的整理出多個資料來源後回答，下方也會提供其他相關的問題能做延伸詢問，來幫助使用者更快找到自己想要的答案，還能搜尋相關的YouTube影片。

簡單來說，該系統會直接整理資料，自動生成一段文字回覆問題，同時也會附上來源，讓使用者可以點選，或是參考資料來源。Perplexit的界面比起其他搜尋引擎，像是一個聊天機器人。根據Perplexit的回答，他使用不同的來源來回答用戶的問題，包括自定義的大型語言模型、OpenAI的GPT-4和Google自己的數據。

不少領袖投資Perplexity 每月千萬活躍使用者

Perplexity AI由前Google和OpenAI員工於2022年創立的，並籌集超過1000萬美元的資金，包括來自人工智慧巨頭Nvidia的投資。Perplexity的首席執行官Aravind Srinivas也曾經表示，「他的公司將被視為下一代和未來，而Google則被視為是歷史和舊的東西」。此外，Perplexity AI受到許多知名公司和業界人士看好並參與投資，輝達也是其投資者之一。

2023年執行了超過5億次的查詢服務，應用程式版本也有超過100萬人下載，目前每個月擁有超過1000萬名活躍使用者，回答了超過50億個使用者提問。其實上，自從ChatGPT開始，掀起AI討論熱潮，不斷有公司推陳出新，但究竟科技大佬們最喜歡哪一些AI工具呢？

NVIDIA執行長黃仁勳：Perplexity AI、ChatGPT

黃仁勳曾在接受採訪時表示，自己幾乎每天都會使用Perplexity AI和ChatGPT，目的是為了做研究。而輝達也曾參與Perplexity AI的融資。他也表示「如果你想要了解該領域的最新進展，你就會想要建立一個主題框架，並從該框架中提出越來越多的具體問題」。

AMD執行長蘇姿丰：Copilot

蘇姿丰表示自己會用微軟的生成式AI助手Copilot來做「會議總結」和「行動追蹤」。但她也表示子己不會使用AI來幫忙寫email，因為AI在這方面做得並不是太好。

微軟執行長Satya Nadella：ChatGPT、Copilot

微軟執行長納德拉曾在一個Podcast 專訪中提到，他相當喜歡使用ChatGPT和自家產品Copilot 來幫助他理解馬丁海德格等哲學家的複雜論述。納德拉認為ChatGPT 不僅有助於總結深奧的哲學，還能夠進行詩歌的「跨語言理解」。

Google 執行長 Sundar Pichai：Gemini

Google執行長Pichai在接受《CNBC》採訪時透露，目前正在利用Gemini提升自己的程式能力，但並沒有透露太多細節。由DeepMind開發的Gemini是Google去年發表的多模式語言模型，並聲稱多項指標上都有著勝過GPT-4的能力。

Meta執行長朱克伯格：AI管家「Jarvis」

朱克伯格在2016年時曾經打造了一款AI家庭助理，並以鋼鐵人中的AI管家賈維斯（Jarvis）為名。他跟妻子可以透過賈維斯控制家裡的燈光、音樂、電器，甚至可以幫忙開門和叫醒他們的女兒。

OpenAI執行長Sam Altman：ChatGPT

Sam Altman主要也是使用自家的AI模型，先前接受《彭博社》採訪時，Sam Altman表示，ChatGPT是他在海外到處飛的翻譯助手，讓他順利在短短幾個月內接連造訪以色列、約旦、阿聯酋、印度、韓國等眾多國家，Sam Altman也會利用ChatGPT幫助他寫作，他表示這項技術讓他能寫得更快，思考多一些，「看到了成為我所有腦力工作超級助理的可能性」。

蘋果執行長Tim Cook：ChatGPT

雖然蘋果並沒有對於AI有任何進一步的動作，但Apple執行長Tim Cook曾向《美國廣播公司》透露，他個人會使用ChatGPT，並對這項技術的應用感到很興奮，聲稱公司正在密切關注這個工作。

延伸閱讀：Airchat爆紅連ChatGPT之父也在玩 憑Clubhouse這特殊制度紅得快

+ 12

延伸閱讀：

「每天種樹直到被學校發現」 高中生秘密開心農場掀IG跟風潮

鑰匙、錢、手機...最常掉進水溝小物 北市揭曉冠軍是它

北投「漩渦排水孔」21年突爆紅 北市府解答了

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載。】