AI複製人發展迅速 能模仿思考邏輯和說話方式 替你開會不是夢
撰文：聯合新聞網
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電影中的複製人有著跟本人一樣的外貌和聲音，而現在電影中的場景將成為現實。國外一個新創的AI平台，能夠替客戶打造一模一樣的AI複製人，不只畫面看起來幾乎就像本人，AI複製人還能透過影音學習使用者的說話方式，幫使用者上線開視訊會議。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這款AI平台叫做Delphi，使用者可以透過上傳Podcast、影片、PDF資料等種種資訊，打造出跟自己一模一樣的AI複製人。這款複製人不只能夠模仿使用者的思考邏輯和說話方式，整個生成的過程還只需要一小時。
一名使用者喬普拉（Deepak Chopra）就用這款平台打造出一個自己的AI複製人，甚至還讓複製人幫他上Zoom開線上會議。
據平台共同創辦人拉賈法底恩（Dara Ladjevardian）表示，已經有越來越多人使用這項服務，這當中有不少人是YouTuber、網紅或有商業需求的專業人士。
平台為按月計費，每個月費用為19美元到399美元不等，根據客戶使用需求不同，收費方式就不同。舉例來說，客戶可以把複製人連動到Spotify或Instagram等軟體使用，不過就要額外支付平台10%-15%的費用。
拉賈法底恩強調，使用者在建立複製人的時候，需要給平台證件證明自己的身分，因此平台不會在未授權的情況下讓其他人冒充、設定自己的複製人。
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