2024旅遊上機禁忌｜5大電子產品手提寄艙限制 尿袋容量有上限｜馬上就到夏季，有不少人都計劃外遊。為了令行程更加順利舒適，有不少人都會攜帶一些電子設備，不過大家又是否清楚帶電子上設備上機的限制？今次就為大家整理了5大常見電子產品的上機指引，讓大家玩得開心又放心。



馬上就到夏季，有不少人都計劃外遊。為了令行程更加順利舒適，不少人都會攜帶一些電子設備，不過大家又是否清楚帶電子上設備上機的限制？今次就為大家整理了5大常見電子產品的上機指引，讓大家玩得開心又放心。

5大電子產品上機手提／寄艙上機指引👇

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【1】電池

未裝在相機／手提電腦中的備用電池，或者鋰金屬電池，都不能寄艙，只能手提上機，而鋰電池的鋰含量不可超過2g。

【2】行動電源

而俗稱「尿袋」的行動電源，亦不能寄艙，需要手提上機，尿袋容量亦要在 160Wh 或以下，即約 20000mAh。另外要留意，假如行動電源機身上無明確標示規格或數值，通常都會被禁止攜帶。

【3】手機／手提電腦／平板電腦

而手機、手提電腦及平板電腦等不能移除電池的電子產品，只要關閉電源後，即可放置於行李箱中一併寄艙，不過寄艙的話有可能有撞擊損毀風險，建議手提上飛機比較安全。

【4】暖蛋

充電式可發熱裝置例如「暖蛋」或「發熱外套」等，便攜式電子裝置中的電池和發熱部件必須分隔，並移除電池、發熱部件或其他部件，就可以手提／寄艙方式上機。

【5】自拍棒／相機腳架

腳架視乎高度有不同的攜帶方法。管徑 1cm 以下且可收縮至高度 60cm 以下，即可以手提行李登機；

管徑 1cm 以上且可伸縮且收合後高度超過 60cm 以上者，便必須寄艙。