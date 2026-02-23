準備飛往首爾血拼或去日本賞櫻的港人留意，以往在飛機上邊睇戲﹑打機邊用「尿袋」（外置充電器）的日子將告一段落。因應近年全球航機頻繁發生鋰電池冒煙甚至起火事故，韓國、日本的航空公司均相繼推出嚴格新規。即日起，所有韓國航空公司已全面禁止乘客在機艙內使用尿袋，而日本亦將於 2026 年 4 月起跟隨相關做法。如果不想在安檢被沒收尿袋，登機前務必看清以下最新限制。



韓國 11 間航空公司全面禁機上充電

由即日起，韓國境內所有 11 間經營客運業務的航空公司，包括大韓航空、韓亞航空、德威航空（T'way Air）、濟州航空等，已正式全面實行機上禁用尿袋政策。乘客在航程中不僅嚴禁使用尿袋為手機或平板充電，連利用機上插座為尿袋本身充電亦被禁止。

同時，如想帶尿袋上機的話，也需要用絕緣膠紙封住電池接口，或獨立放在膠袋中，並不能放在頭頂行李架上，要放在座位前的椅背袋內，以便機組人員及時觀察到電池有沒有異常。

這場波及全韓航司的禁令，主因是近年相關事故層出不窮。2025 年 1 月，釜山航空一架準備起飛的班機曾因尿袋起火導致機艙受損；2026 年初，韓亞航空一班由仁川飛往香港的班機亦發生過電池起火意外。為防患於未然，航空公司要求乘客必須將設備充滿電才登機。若航程中電力不足，乘客只能使用座位內置的有線充電接口。不過，許多廉價航空（LCC）的舊機型並未配備內置插座。

日本 4 月起跟隨加強管制：擬限帶兩件 違例最高罰百萬日圓

除了韓國，港人最愛的日本也將由 2026 年 4 月起修訂《航空法》，根據日本 NHK 電視台及《讀賣新聞》報導，日本國土交通省（MLIT）落實大幅收緊航機上針對行動電源的限制：將原本計算電容量的做法，改為更易執行的數量限制。新制下不論電池之電容量大小，每位旅客最多只能攜帶 2 顆行動電源上機。旅客在機艙內嚴格禁止以任何形式使用行動電源充電

懶人包：2026 尿袋登機三大禁忌與存放指南

為了確保行程順利，港人出發前應根據以下三點檢查裝備：

1﹑看 Wh 值而非 mAh： 航空安檢只看瓦時（Wh）。一般 100Wh 以下（約 27,000mAh）無需申報，100-160Wh 需經航司批准且限帶 2 個，超過 160Wh 則嚴禁登機。若尿袋上標示模糊或沒有 Wh 值，安檢人員有權直接沒收。

2﹑嚴禁放入寄艙行李： 鋰電池絕對不可托運，這點是國際通用準則。同時，建議將尿袋放入隨身小包或外套袋中。

3﹑絕緣包裝防短路： 韓國航空公司特別建議，未使用的備用電池應以絕緣膠帶貼住金屬接點，再存放於獨立塑膠袋內，以防電池相互磨擦或與金屬物件接觸引發短路。