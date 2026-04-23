旅行行李禁忌｜禁電子標籤？有航空公司不可寄倉　網民竟改用紙箱

旅行行李禁忌｜近年市場上出現「電子行李標籤（Electronic Bag Tag）」的智能行李箱，透過側面的一塊電子墨水屏（E-Ink），用家只需透過手機應用程式更新，就能直接顯示航空公司要求的條碼與航班資訊，省去了每次在機場排隊列印紙質行李標籤的麻煩。然而，有網民分享自身經歷，指在機場辦理寄倉時，竟因行李箱上的這塊電子屏幕而被航空公司拒收，最終要狼狽地現場購買紙箱代用。



機場現場的尷尬困境：電子屏幕行李箱被拒收

一名網民近日在 Threads 上分享了一段令人哭笑不得的經歷。該名旅客原定搭乘釜山航空前往韓國，在機場櫃檯辦理寄倉手續時，地勤人員指出其行李箱側面嵌有一塊電子墨水屏幕，屬於嚴格管控的電子裝置，因此拒絕讓該行李箱寄倉或上機。雖然該網民解釋屏幕內的電池可以拆卸，但地勤人員態度堅決，表示根據今年起生效的新規定，這類配備電子屏幕的行李箱已被列入限制名單。

面對突如其來的拒收通知，該網民為了不耽誤航程，唯有採取最原始的解決方案—前往機場的速遞櫃檯購買一個大型紙箱。最終，他將原本裝在智能行李箱內的衣物與物資悉數轉移到紙箱中，拖著紙箱出國旅行，同時還要花費額外的運費將那個空空如也、售價不菲的智能行李箱寄回家中。

航空公司新規：電子類商品監管全面收窄

據了解，這種對電子標籤行李箱的嚴格管控並非孤例。雖然在網上未必能輕易搜尋到各間航空公司針對電子行李箱的專門公告，但多家航空公司對帶有屏幕、摩打或大型電池的行李箱實施更嚴謹的審查。除了電子標籤行李箱外，市面上極具話題性的「騎乘式行李箱（可電動行駛的行李箱）」亦是重點打擊對象，目前已有多間大型航空公司明確禁止這類產品登機或寄倉。

明明是 AAA 電池：為何拆除後依然不獲放行？

在上述案例中，最令旅客感到費解的地方在於，這類電子墨水屏幕通常僅使用兩顆常見的 AAA 鹼性電池驅動，並非具備易燃風險的高容量鋰電池。照理說，只要將電池拆除，行李箱本體應被視為普通的塑膠或鋁合金容器，為何航空公司依然堅持拒收？

背後的原因主要涉及航空安全識別的複雜性。對於地勤及安檢人員而言，在短促的辦理手續時間內，難以逐一辨識每一款智能行李箱內部的電路構造。即使電池已拆除，行李箱內部依然存有印刷電路板、電容器以及與手機連動的藍牙或通訊組件。在航司的安全邏輯中，只要行李箱含有無法一眼看穿、且與機身結構融合的電子元件，就存在潛在的熱失控或短路風險。為了降低人為判斷錯誤的機會，部分航空公司傾向於採取「一刀切」的禁令，只要機身外殼設有屏幕或內建電子設備，無論電池是否可拆卸，一律不予寄倉。