傳iPhone 16 Pro相機將有這5項大升級　四稜鏡長焦鏡頭很吸引

蘋果將在今年秋天推出其最新的高端旗艦產品iPhone 16 Pro和16 Pro Max，這些新手機將可能進行更大的相機升級。



以下是外媒報道提到的關於iPhone 16 Pro系列相機的5項重大升級：

+ 11

1、更大的傳感器：iPhone 16 Pro系列將採用更大的傳感器，主攝像頭將配備1/1.14英寸傳感器，相比iPhone 15 Pro系列的1/1.28英寸傳感器更大。更大的傳感器可以捕捉更多光線，提供更多細節和更好的低光性能。

2、四稜鏡長焦鏡頭：iPhone 16 Pro Max將與iPhone 16 Pro共享四稜鏡長焦鏡頭，提供5倍光學變焦，比iPhone 15 Pro的3倍光學變焦更長。

3、6倍長焦變焦：有傳言稱iPhone 16 Pro Max將配備6倍光學變焦的「超」長焦鏡頭，這將是其獨特的專屬特徵，有助於與iPhone 16 Pro區分。

4、減少鏡頭眩光：蘋果正在努力解決iPhone 15 Pro系列在拍攝時出現的鏡頭眩光問題。據傳，新的iPhone 16 Pro系列相機可能會採用新的防眩光材料塗層，以提高照片質量。

5、拍攝按鈕：iPhone 16 Pro系列很有可能會添加一個單獨的拍攝按鈕。這個電容式按鈕可以根據不同的壓力級別執行相機特定功能，比如輕按拍照，用力長按錄製視頻或進行變焦。

這些相機升級將進一步提升iPhone 16 Pro系列的攝影能力，為用戶提供更出色的拍照體驗。然而，請注意以上內容僅為傳聞和預測，並非官方確認。真正的訊息和詳細規格將在蘋果正式發布時公布。

延伸閱讀：分析師稱iPhone 16缺乏這功能 銷量將受到影響 明年會更吸引？