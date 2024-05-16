iPhone升級路線圖曝光？12G記憶體、 摺疊屏手機可能要再等等

根據博主曝光的蘋果iPhone更新路線圖，從2023年到2027年將推出一系列新款iPhone。今年推出的iPhone 16和 iPhone 16 Plus的內存將升級至8GB，而Pro系列保持不變。此外，iPhone 16 Pro和 iPhone 16 Pro Max的屏幕尺寸預計也將增大，前者從6.1英寸增至6.3英寸，後者則從6.7英寸增至6.9英寸。



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明年（2025年），iPhone SE將迎來更新，配備6.1英寸顯示屏和4800萬像素攝像頭。關於大家關注的摺疊屏技術，在2026年預計會有所突破。蘋果可能會在2027年發布AR眼鏡或者可摺疊iPad產品，這也是備受期待的消息。

然而，與Android相比，蘋果在內存方面略顯滯後。今年iPhone 16全系標配8GB內存，直到2025年才會提升至12GB內存。這引發了不少果粉的吐槽聲。

總體來看，蘋果在更新產品時保持了一貫的穩定性和延續性，並且在某些方面有所改進，例如提高內存容量。對於未來的產品趨勢和發展方向，在今年和明年可能會有更多細節浮出水面。

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