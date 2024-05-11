一萬餘元全片幅微單相機選購　Canon、Nikon還是Sony才是心頭好？

很多攝影愛好者都對全畫幅相機帶來的高畫質表現非常滿意。在相機市場進入到微單時代以後，除了高畫質靜態照片以外，在超高清視頻、對焦系統等方面的性能也是非常優秀的。阻擋愛好者們入手的唯一障礙就是價格了！今天我們就來給大家介紹三款，機身價格在一萬餘元的全畫幅微單相機，希望可以幫助到您。



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Canon EOS R8

佳能EOS R8是一台被定義為全畫幅微單普及之作的機型。它擁有2420萬像素的成像能力，並且還可以拍攝6K超採樣的4K視頻。搭載的第二代全像素雙核CMOS AF對焦系統，不僅速度快、精度高而且還可以識別多種主體。

佳能EOS R8搭載一枚2420萬有效像素的全畫幅圖像傳感器，與DIGIC X圖像處理器配合，可以為攝影愛好者帶來出色的成像畫質，無論是細節表現還是高感成像都是令人滿意的。

佳能EOS R8搭載了第二代全像素雙核CMOS AF對焦系統，可手動選擇的自動對焦點共有4897個，對焦區域覆蓋100%畫面。在弱光環境下，EOS R8也可以在-6.5EV的照度下進行對焦。基於深度學習技術的EOS iTR AF X（智能識別與追蹤系統）提高了被攝體識別追蹤的能力。照片和短片拍攝時，檢測人物可識別眼睛、面部、頭部、身體；檢測動物（狗、貓、鳥、 馬）時，可識別眼睛、面部、身體，根據具體情況恰當對焦。此外還能檢測賽車運動中使用的兩輪或者四輪車輛、火車、飛機、直升機。

EOS R8最高支持6K超採樣全畫幅無裁切的4K 60P視頻，同時還可以180P、150P的高幀率拍攝FHD全高清視頻。另外這款相機還支持4:2:2 10bit HDR PQ以及4:2:2 10bit C-log等專業記錄規格，可以為專業用戶提供很好的後期色彩調整以及寬容度表現。

佳能EOS R8的高速連拍性能可達40張/秒（電子快門），並且在連拍時可以保持自動對焦和自動曝光追蹤。另外這台全畫幅微單還可以進行RAW格式連拍、記錄無裁切約2420萬像素的14bit RAW格式文件，且一次可以記錄約158張照片。另外在這個RAW連拍模式下，EOS R8還可以記錄釋放快門前最多約0.5秒的圖像，記錄更多精彩瞬間。

Nikon Z 6II

尼康Z 6II是一台名副其實的水桶機，雖然各項性能單拿出來並不是特別顯眼，但貴在均衡沒有明顯的性能短板，在畫質表現、對焦、防抖、連拍上都令人滿意。

尼康Z 6II搭載了一枚2450萬像素的全畫幅圖像傳感器，像素雖然不算太高但也是目前全畫幅微單領域的主流水準。而且對於大多數用戶來說，2450萬像素也絕對夠用了，畫面細膩程度沒問題，後期裁切二次構圖也依然有着很高的清晰度。寬容度一直都是尼康相機的強項，從單反時代就一直如此。尼康Z 6II同樣具備較高的寬容度表現，在面對複雜光影情況時，只要拍攝了RAW格式圖像，就有很大的幾率將暗部區域細節或高光區域色彩拉回來。

在對焦方面，尼康Z6 II使用273點混合對焦系統，並且支持人物眼部和動物識別對焦。尼康Z6 II還具備機身五軸防抖技術，約五檔效果補償，在手持拍攝時也可以獲得清晰的影像。

Z6 II使用了兩塊EXPEED6圖像處理器，連拍速度高達14fps，並且可以一次性拍攝約124張照片。這樣的連拍性能在面對高速運動的主體時也可以輕鬆應對，捕捉精彩的瞬間。

尼康Z 6II可錄製4K 30P的超高清視頻，固件更新後還提供50P/60P。另外在全高清格式下，還可以錄製120P或100p的影像，實現平滑的戲劇化的慢動作。 Z 6II的HDMI輸出支持外部記錄RAW 、4：2：2 N-Log和複合對數伽瑪（HLG）。配備高端攝像機所具備的12位RAW視頻輸出，使用Atomos Ninja V在4K超高清和全高清格式下均可使用，從而能更靈活地調整顏色。

Sony A7C

索尼A7C是一款擁有2400萬像素成像能力的全畫幅微單相機，同時它還可以拍攝4K超高清視頻。這款微單相機雖然外形輕巧，但是卻也搭載了五軸機身防抖系統，可以避免手抖對於成像的影響。

A7C的對焦系統具有693點焦平面相位檢測，且對焦系統可覆蓋約93％的影像區域，並具備425個對比度檢測對焦點，因此提供了寬廣、快速和精準的自動對焦性能，可迅速鎖定被攝目標不失焦，即使在複雜的環境中也可以實現精準的快速對焦。

在視頻拍攝方面，A7C通過全畫幅格式全像素讀取無像素合併的方式記錄，可以拍攝6K超採樣的高質量4K視頻片段。作為一款入門級全畫幅單反，這樣的參數令人驚歎，並且像4K視頻的輸出對於VLOG和記錄生活而言也十分具有實用性。

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